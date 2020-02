Natalie Portman lució los nombres de las directoras que no fueron nominadas en estos Óscar

La actriz llevó una capa diseñada por Dior con los nombres de directoras con películas estrenadas en el pasado año.

El look de Portman, firmado por Dior, constó de vestido largo negro y dorado que combinaba una parte inferior con escote corazón y una superior con detalles bordados. Sin embargo, la prenda clave era la capa con la que completaba el diseño que escondida un mensaje reivindicador pues estaban inacritos los nombres de alguna directoras cuyos trabajos no fueron reconocidos por la academia en la gala 92°, en la que solo se presentaron candidaturas masculinas en la categoría de mejor dirección.

Natalie Portman en la alfombra roja de los premios Oscar 2020

"Quería reconocer el trabajo de las mujeres que no han sido reconocidas por el increíble trabajo que han hecho este año, de una manera sutil", declaró la actriz en la alfombra roja a una reportera de Los Angeles Times.

Vestigo de Natalie Portman para a 92° entrega de los Oscars

Los nombres bordados en la capa de la actriz corresponden a: Lorene Scafaria (Estafadoras de Wall Street), Lulu Wang (The Farewell), Greta Gerwig (Mujercitas), Marielle Heller (A Beautiful Day in the Neighborhood), Melina Matsoukas (Queen & Slim) Alma Har’el (Honey Boy), Céline Sciamma (Retrato de una mujer en llamas) y Mati Diop (Atlantics). Todas ellas estrenaron sus trabajos el año pasado.

Una de las críticas más frecuentes que recibieron los premios este año fue la falta de representación de directoras y la poca diversidad en la gala. Además en la 92 entregas de este premio solo han sido nomidadas cinco mujeres en la categoría de mejor dirección, siendo Kathryn Bigelow (En tierra hostil) la única en lograr la estatuilla.

Portman acudió a la gala acompañada de su esposo Benjamin Millepied. La actriz presentó, junto a Timothée Chalamet, el premio en la categoría de mejor guion adaptado, que se llevó Taika Waititi por la película JoJo Rabbit.

Además de Natalie, el director Spike Lee también ha querido mandar un mensaje con su estilismo, eligiendo un traje morado y amarillo con el número 24, un homenaje al fallecido jugador de Los Angeles Lakers Kobe Bryant.