"Narcos": ¿Cómo evitar la glorificación del narcotráfico en la pantalla?

Los actores de "Narcos: México" Diego Luna, Teresa Ruiz y Jesse García abordaron en entrevista con Efe lo difícil de hacer ficción sobre el tema del narcotráfico que, en el mundo real, sigue dejando víctimas en México.

Por: EFE 01:28 PM / 13/02/2020

"Narcos: México" vuelve este jueves a Netflix para seguir con el auge y caída del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, pero, ante el cruce de realidad y ficción que se da en sus tramas, cabe preguntarse cómo se puede reflejar en la televisión el mundo del narco sin glorificarlo o edulcorarlo.



"Esta nueva temporada es la continuación de la caída al caos que comenzó cuando Félix Gallardo (Diego Luna), un tipo muy ambicioso e inteligente, cometió el error de pensar que podía confiar en el Gobierno y de pensar que eran sus socios", adelantó Eric Newman, el "showrunner" (máximo responsable de una serie) de "Narcos: México".



"Esta es la parte dos de su historia y también marca el comienzo del fin. Si miras a dónde estamos ahora (en el mundo real), con el Cartel Jalisco Nueva Generación y toda esta realmente horrible lucha que está pasando, todo comienza aquí", agregó.



Unos pocos días antes del lanzamiento de los nuevos episodios, los actores de "Narcos: México" Diego Luna, Teresa Ruiz y Jesse García abordaron en entrevista con Efe la complejidad de hacer ficción sobre un preocupante tema como la violencia del narcotráfico que, en el mundo real, sigue dejando víctimas día tras día en México.



EFE: En este tipo de producciones sobre el narcotráfico existe el riesgo de la glorificación, de presentar a los criminales como gente exitosa o admirable. ¿Cómo evita "Narcos: México" eso?



- Diego Luna (Miguel Ángel Félix Gallardo en la serie)



Esta temporada, pero en general la serie, lo que hace es hablar de la complejidad que hay detrás de esto. No se trata de un personaje bueno o malo: se trata también de un sistema que lo permite, y un sistema que vive de estos personajes, en el que ellos terminan siendo también víctimas de esto que es mas grande, de esta estructura, del "narcogobierno", del "narcoestado".



Creo que en este caso en particular, también los que hacemos la serie estamos porque queremos contar esta historia pero contarla con todas sus aristas.



Y, bueno, yo solo puedo hablar por este proyecto, pero sí creo que es importante que estos temas se toquen, se hablen, y que se hablen con profundidad. No deja de ser una serie ficcionada y que vive en el mundo del entretenimiento, pero ojalá despierte la curiosidad en el público de enterarse un poquito mas sobre qué paso, y cómo es que pasó, para entender dónde estamos hoy.



- Teresa Ruiz (Isabella Bautista en la serie)



La serie te muestra la realidad de lo que les sucedió (a los criminales). Muestra que, sin importar la cantidad de gran vida que experimentaron, fue solo por muy poco tiempo y no se compara con las consecuencias que tuvieron que afrontar después.



Si ves eso y todavía quieres arriesgarte por ello, quizá quieras comprobar de nuevo tus valores. No sé, yo no creo que merezca la pena.



- Jesse García (Sal Orozco en la serie)



La gente va a pensar lo que quiera pensar. Pero creo que esto no es un documental: es una serie de ficción que tiene que poner algunos adornos (a la realidad) para hacer entretenimiento. Creo que es una parte importante de la historia que no podemos simplemente ignorarla. Hay cosas que de hecho sucedieron.



Y también, tómalo como una victoria. Esto es una victoria para la comunidad latina. Si no te gusta el show, si piensas que está glorificando (el mundo del narcotráfico), esa es tu propia elección personal: nadie te va a decir una cosa o la otra y no te voy a convencer.



Pero al mismo tiempo, toma la serie como un triunfo. Es un gran show, que tiene actores, productores y guionistas realmente buenos. Y todos ellos se están ganando su dinero y apoyando a sus familias (...) A los que se están quejando: si no estás creando, escribiendo o produciendo algo que pienses que está más alineado con cómo quieres ver a los latinos, no creo que tengas espacio para quejarte.