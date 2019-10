Nacho y su relación con Inger: Nosotros no somos pareja, pero nos vamos a amar siempre

Agencias

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, anunció en sus redes sociales que su esposa Inger y él ya no están juntos como pareja sentimental, pero aclara que siempre seguirán siendo familia y pidió a los seguidores que respeten la decisión de ambos.

“Nosotros somos una familia porque nos amamos, nosotros nos respetamos. En nuestra casa no se practica la violencia, no se dicen groserías. Dentro de nuestra casa no hay ni televisor para que nuestros hijos puedan desarrollar su capacidad creativa y puedan pensar en otras cosas”, expresó Nacho en un video que publicó por Instagram.

Explicó que aunque esté separado de Inger, ella sigue siendo su familia y que su decisión no se debe a rumores sobre terceras personas, infidelidades o chismes.

“Les pedimos respeto porque esto no es problema de nadie. Gracias a las personas que nos quieren. Seguimos siendo una familia y lo seremos para toda la vida, aunque Inger y yo hayamos tomado otra decisión. Nosotros no somos pareja, pero nos vamos a amar siempre. Dejen de echarle la culpa a alguien. Nadie tiene que ver con esta separación”, expresó.