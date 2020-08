Música de RBD estará disponible en Spotify

Su catálogo musical llegará a las plataformas digitales el próximo 3 de septiembre

Por: EFE 12:09 PM / 28/08/2020

La famosa banda RBD, surgida de la telenovela juvenil mexicana Rebelde, anunció este jueves 27-A que su catálogo musical estará en plataformas digitales el próximo 3 de septiembre, contentando a sus seguidores después de un reencuentro a finales de 2019 y misteriosos mensajes en redes acerca de una posible sorpresa.



"#VuelveLaMúsica #RBD 3-9-2020", se pudo leer en el perfil de Twitter de la banda.



Del mismo modo, en la cuenta de Spotify México se pudo leer: "La espera terminó Cara sonriente con ojos en forma de corazón. Este 3 de septiembre RBD llega a Spotify. Yo digo R. Tú dices? #RBDenSpotify".



La agrupación consiguió en su momento seguidores en múltiples rincones de todo el mundo y sigue siendo 15 años después de su final un icono para muchos jóvenes milenial.



Seguidores de RBD habían mostrado su descontento numerosas veces en torno a que la música de los mexicanos no se encontrase en plataformas digitales por lo que la noticia de su llegada a estas levantó la emoción en redes sociales, en donde muchos expusieron su sentir al respecto.



"#RBD ACABAN DE HACERME LA SEMANA, MES, AÑO", opinó una fanática de RBD en Twitter, junto a una imagen de una cuenta atrás con seis días y algunas horas, el tiempo que falta para que la música de la banda se lance en plataformas digitales.



Otra publicó una captura de pantalla de un correo electrónico con el anuncio de la llegada del catálogo y escribió: "¡Recibir estos correos es lo máximo! Díganme que no soy la única loca emocionada".



Hace algunos días la cuenta oficial de Twitter de la desaparecida agrupación había publicado: "Sus plegarias fueron escuchadas... #RBD #Próximamente".



El ambiguo anuncio de entonces dejó a fanáticos del mundo entero intrigados sobre lo que podía venir para la banda, conformada por Alfonso Herrera, Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María y Maite Perroni, y este viernes las dudas se aclararon.



Al igual que con la primera pista -con la que algunos adivinaron cuál sería la sorpresa- cierto sector de fanáticos se mostró desilusionado ya que hubieran preferido un regreso de la banda, pero por el momento eso no sucederá.