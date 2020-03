Museos argentinos "abren sus puertas" online para paliar la cuarentena

Instituciones ofrecen alternativas frente a la adversidad.

Por: EFE 12:06 PM / 28/03/2020

Explorar los detalles de una pintura surrealista desde la pantalla del móvil, asistir a charlas con directores de cine o plantear retos artísticos son sólo algunos ejemplos de cómo los museos argentinos se están manteniendo a flote durante el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" decretado por el Covid-19.



El país austral, que contabiliza 690 contagiados y 17 fallecidos por el coronavirus, está a punto de cumplir la primera semana de un confinamiento que ha echado el cierre a todos los lugares públicos, una circunstancia que los museos están aprovechando para poner en marcha algunas iniciativas con las que mitigar el impacto de la pandemia.



Recorrer exposiciones sin salir de casa



Remar contra la adversidad es precisamente lo que hace estos días el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), el primero en cerrar sus puertas el pasado 11 de marzo y que ahora ofrece sus exposiciones en redes sociales a través de la etiqueta #MalbaVirtual.



Fascinarse con las pinturas de la surrealista Remedios Varo, conocer más sobre la autora de la mano del guía Diego Murphy o descubrir la nueva disposición de la exposición permanente es posible sin tan siquiera salir de casa, gracias a la "fuerte estrategia digital" que lleva desarrollando el museo desde hace más de diez años.



"Además de todos estos contenidos, también está el desafío de proponer otros temas de conversación en un contexto de miedo e incertidumbre, que está ligado también al rol del arte, de poder proponer la posibilidad de brindar esperanza", cuenta a Efe Guadalupe Requena, directora de comunicación del Malba, el museo con la mayor comunidad de seguidores en redes -casi un millón- de América Latina.



De hecho, el Malba armó una "suerte de agenda virtual" para estas semanas, configurada en todos los soportes pero dando una relevancia especial al vídeo, con pequeños clips sobre el proceso de montaje de las exposiciones o cómo es exhibir una película en formato de 35 milímetros, entre muchos otros.



Precisamente los ciclos de cine del museo son uno de los grandes damnificados por el confinamiento, una eventualidad que, sin embargo, no es excusa para seguir disfrutando del séptimo arte desde casa en compañía de los artistas que lo hacen posible.



Es el caso del director Fernando Salem, que ante la cancelación este sábado del visionado de su película 'La muerte no existe y el amor tampoco' (2019) en el Malba llamó a sus seguidores a ver todos juntos la cinta por internet, mientras él, de forma simultánea, ofrecía un directo por la red social Instagram para comentarla y tener un debate sobre ella.



Retos artísticos y colñecciones enteras en abierto

Con todo, el Malbano es el único museo argentino en llenar internet de contenido durante estos últimos días, puesto que todas las instituciones se han puesto manos a la obra para prorrogar su actividad y complacer a los amantes del arte.



En ese sentido, el centenario Museo Nacional de Bellas Artes lanzó el pasado viernes, coincidiendo con el inicio del aislamiento, un desafío nada desdeñable a través de su perfil de Instagram: copiar alguna de las más de 2.500 piezas que forman parte de su colección digital.



Pero no se trata de la única actividad impulsada por el museo en las redes, ya que también ha presentado 'Pensamiento de artista', un "ciclo original" de diez entrevistas a artistas argentinos como Julio Le Parc, Norberto Gómez, Sara Facio o Delia Cancela que está disponible en su canal de YouTube.



Algo parecido ha preparado la Fototeca Latinoamericana (FoLa), ubicada en el barrio porteño de Palermo y que ya antes del inicio del brote de coronavirus elaboró una campaña online para dar a conocer su colección junto a los propios artistas, con explicaciones del fótografo peruano Roberto Huarcaya o la argentina Liliana Porter.



Asimismo, desde el FoLa han publicado en Instagram un recorrido por la muestra temporal de Vivian Maier, 'The Color Work', la primera monografía en color de la fotógrafa estadounidense inaugurada el pasado 8 de marzo.



Otro centro que ha continuado con sus actividades es el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que agrupa en torno a la etiqueta de #MuseoModernoEnCasa diferentes materiales divulgativos y de educación a distancia.



También el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (Macba) permanece "abierto" de forma online, ya sea a través de sus "Retratos en movimiento", con vídeos que sumergen al espectador en las obras de diferentes artistas, o de entrevistas con todo tipo de autores -Carola Zech, Jimena Fuertes, Fabián Burgos- del panorama argentino.