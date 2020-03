Murió la diseñadora dominicana Jenny Polanco por Covid-19

Polanco, nacida en Santo Domingo en 1958, anunció la semana pasada que se había infectado, después de regresar de un viaje a España.

La diseñadora dominicana Jenny Polanco, una referencia de la moda en el país caribeño, falleció este martes 24-M por coronavirus, según anunció el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas.



Polanco, nacida en Santo Domingo en 1958, anunció la semana pasada que se había infectado de coronavirus, después de regresar de un viaje a España.



Antes de sentir los primeros síntomas, la diseñadora organizó una fiesta en su domicilio, que se convirtió en uno de los principales focos de contagio del país.



La dominicana sumaba más de tres décadas en el mundo de la moda, donde era conocida por sus diseños de ropa femenina, con un marcado estilo entre lo clásico y sofisticado, que fusionaba con detalles artesanales, pero también por sus creaciones de carteras y joyas, con los que homenajeaba a los países caribeños.



El ministro dijo que Polanco tuvo "una crisis la pasada madrugada que condujo a su fallecimiento" y aseguró que la diseñadora, como el resto de los fallecidos en el país, tenía otras condiciones médicas, aunque no las precisó.



El número de contagios en la República Dominicana pasó de 245 a 312 en las últimas 24 horas y la cifra de fallecidos subió de 3 a 6, incluyendo a Polanco.



De los contagiados, 68 se encuentran internados en hospitales, 236 están en aislamiento domiciliario y 2 han recibido el alta médica.



Con estas cifras, el país entró desde hoy en fase de transmisión comunitaria, según anunció el ministro, aunque la mayoría de contagios todavía están concentrados en varios focos, entre ellos la fiesta de Polanco, una boda en Punta Cana y el crucero Costa Favolosa.



A pesar de que el país ha entrado en fase de transmisión comunitaria, el ministro afirmó que "todo indica" que se podrán celebrar las elecciones presidenciales y legislativas convocadas para el próximo 17 de mayo.



"¿Qué va a pasar en mayo? Nosotros no tenemos una predicción exacta de cómo se pueda hacer. En estos momentos, todo indica que ese proceso electoral pudiera llevarse a cabo desde la visión que tenemos hoy", dijo Sánchez Cárdenas.



Una de las medidas que ha tomado el Gobierno para prevenir nuevos contagios es prohibir actos de campaña multitudinarios, tales como mítines o caravanas.



La República Dominicana se encuentra en estado de emergencia desde el pasado jueves, el Gobierno ha decretado el cierre de fronteras y ha impuesto un toque de queda de 08.00 de la noche a 06.00 de la mañana desde el pasado viernes.



Asimismo, ha clausurado gran parte de la administración pública, los servicios de atención telefónica o "call centers", los comercios no esenciales y ha vetado la celebración de actividades culturales o deportivas para tratar de frenar el aumento de los contagios.