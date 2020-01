Murió a los 75 años el padre de "La Roca"

La WWE emitió un comunicado sobre la muerte de Johnson el miércoles por la noche.

Por: AP 05:47 PM / 16/01/2020

Rocky "Soulman" Johnson, un luchador del Salón de la Fama de la WWE que se hizo más conocido como el padre del actor Dwayne "The Rock" Johnson, murió a los 75 años.

La WWE emitió un comunicado sobre la muerte de Johnson el miércoles por la noche. Johnson y Tony Atlas se convirtieron en los primeros campeones mundiales de equipos de etiqueta negros en la historia de la WWE cuando derrotaron a The Wild Samoans el 10 de diciembre de 1983.

La declaración no proporcionó detalles sobre la causa o el lugar de la muerte de Johnson.

“Una pérdida para todos los fanáticos de @WWE, Rocky Johnson fue un artista que rompió barreras. Nuestros pensamientos están con su familia en este momento ", escribió el ejecutivo y luchador de WWE Paul "Triple H" Levesque.

Johnson luego ayudó a entrenar a su hijo, quien adoptó el apodo Rocky de su padre. Johnson acudió en ayuda de su hijo después de un partido en WrestleMania en 1997. The Rock indujo a su padre al Salón de la Fama de la WWE en 2008.

El ex luchador profesional Brian Blair, otra estrella de la WWE de la década de 1980, fue amigo de Johnson durante décadas y todavía fueron a la iglesia juntos en el área de Tampa, Florida. Blair le dijo a The Associated Press el miércoles que Johnson se había quejado de una enfermedad no especificada últimamente y se había perdido la iglesia a la que asistió con Blair y otros ex luchadores. Blair dijo que la esposa de Johnson, Sheila, estaba angustiada por la muerte de su esposo.

"Estaba justo bajo el clima, pensó que tenía gripe o algo así", dijo Blair por teléfono. “Le dije: 'Tú, necesitas que te revisen, Rocky'. Dijo que estaría bien. Luego se perdió este domingo, hace unos días. Cuando volví a hablar con él, dijo que todavía no se sentía bien y que todavía extrañaba la iglesia. Todavía no lo revisaron. Hablé con Sheila y ella dijo que solo estaba siendo terco. Murió en casa hoy".

Johnson nació Wayde Douglas Bowles y comenzó su carrera de lucha libre a mediados de la década de 1960. Pasó la mayor parte de su carrera en la National Wrestling Alliance y luego se unió a la entonces World Wrestling Federation en la década de 1980. Formó un equipo de etiqueta con Atlas conocido como "Soul Patrol" y se convirtió en uno de los equipos populares de la época. Johnson se retiró a principios de la década de 1990, pero ayudó a presentar a su hijo a los funcionarios de la WWE.