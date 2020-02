Murió Lynn Cohen, actriz de “Sex & the city”

Tenía 86 años.

Por: AP 02:26 PM / 15/02/2020

Lynn Cohen, una actriz más conocida por interpretar a la ama de llaves y niñera Magda en "Sex and the City", murió. Ella tenía 86 años.

Cohen murió el viernes en la ciudad de Nueva York, dijo su manager, dijo Josh Pultz. Detalles adicionales no estuvieron disponibles de inmediato.

Nacido en Kansas City, Missouri, Cohen tuvo una larga y diversa carrera como actriz de teatro, cine y televisión. Sus docenas de créditos iban desde "Nurse Jackie" y "The Marvelous Mrs. Maisel" hasta las películas "Across the Universe" y "The Hunger Games: Catching Fire".

En "Sex and City" de HBO, el personaje de Cohen fue empleada de la abogada Miranda Hobbes, interpretada por Cynthia Nixon. Magda apareció en las versiones televisivas y cinematográficas del popular programa, que también protagonizó Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Kim Cattrall.