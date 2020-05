Murió Jorge Santana, hermano de Carlos Santana

Jorge empezó a tocar guitarra en una banda llamada The Malibus, que posteriormente pasaría a llamarse Malo y con la que lograrían en 1972 el éxito con la canción Suavecito.

Por EFE 06:00 PM / 15/05/2020

Jorge Santana, el hermano menor de Carlos Santana y también guitarrista, falleció este jueves 14-M por causas naturales a la edad de 68 años, según informó este viernes 15 el artista mexicano-estadounidense en su cuenta de Facebook.







"Transicionó al reino de la luz en el que no hay sombra. Los ojos de mi corazón lo ven claramente entre nuestra gloriosa y magnífica madre Josefina y nuestro padre José. Le están acariciando la cara, besándole las manos y bañándolo en luz y amor", escribió Carlos.







Tanto Carlos como Jorge empezaron su carrera musical en San Francisco, ciudad a la que siguieron muy vinculados hasta la fecha.







Nacidos en Autlán de Navarro, un municipio del estado mexicano de Jalisco, los hermanos Santana crecieron en Tijuana antes de emigrar a San Francisco en los años 60, donde la contracultura y el movimiento hippie prometían frenéticas aventuras para los jóvenes con ganas de experimentar con el sexo, la música y las drogas.







En la ciudad californiana, Jorge empezó a tocar en una banda llamada The Malibus, que posteriormente pasaría a llamarse Malo y con la que lograrían en 1972 el éxito con la canción Suavecito.







Jorge también formó parte de la banda The Fania All-Stars y tocó junto a Carlos en un tour conjunto en los años 90 y en el álbum Santana Brothers.







Por su parte, Carlos, de 72 años, reside ahora en Las Vegas con su segunda esposa, Cindy Blackman, y no pierde de vista lo que sucede en la convulsa actualidad y, muy especialmente, lo que tiene que ver con la población latina y con las polémicas medidas del presidente de EE UU, Donald Trump.







"Cuando Hitler estaba en el poder, estaba la Resistencia, y de ahí se fue a los 'beatniks', luego a Bob Dylan y el Greenwich Village, y luego a San Francisco y los hippies. Siempre hay una nueva ola. Estamos en ese proceso", argumentó el músico en una entrevista con Rolling Stone.







Santana aseguró además que cada vez que aparece Trump en la televisión la apaga para no escucharlo.