Murió Ennio Morricone, el compositor que puso música a seis décadas de cine

Tenía 91 años. Falleció en Roma. Deja cientos de bandas sonoras que le consagran para siempre como uno de los artistas más importantes e influyentes de la historia del cine.

Por: EFE 10:11 AM / 06/07/2020

El compositor italiano Ennio Morricone murió este lunes 6 de julio, en Roma a los 91 años de edad. Como legado deja cientos de bandas sonoras que le consagran para siempre como uno de los artistas más importantes e influyentes de la historia del cine.



El maestro, nacido el 11 noviembre de 1928 en Roma, falleció en una habitación de la clínica romana Campus Bio Médico, del Opus Dei, donde estaba ingresado tras fracturarse un fémur en una caída.



En sus últimos días estuvo acompañado de su esposa, Maria, de la que pudo despedirse, y "conservó hasta el último instante una plena lucidez y gran dignidad", informó la familia en un comunicado.



El artista, autor de unas quinientas bandas sonoras, ha dispuesto que su funeral sea estrictamente privado para respetar "el sentimiento de humildad que siempre le inspiró" en vida.



Uno de los médicos del centro, Vincenzo Denaro, amigo personal de Morricone, aseguró que su deseo era morir con total discreción y que estuvo lúcido hasta el final.



"Fantaseaba con quién se aliaría en el Paraíso, si con Beethoven o con Mozart. Le gustaba mucho eso", confió el doctor a los medios.



Italia llora la pérdida de un símbolo



Su país, Italia, despidió a uno de los emblemas de su cultura, al autor de algunas de las bandas sonoras más aplaudidas y reconocibles de la filmografía mundial que le valieron decenas de premios como el Óscar honorífico que recogió en 2007.



Entre estas destacan sus partituras para los "spaghetti western" de Sergio Leone, la del "Nuovo Cinema Paradiso" (1988) de su amigo Giuseppe Tornatore, la de "The Mission" (1986) o de "Novecento" (1976), la obra culmen de Bernardo Bertolucci.



En sus más de seis décadas de carrera trabajó para directores de la talla de Pier Paolo Pasolini, Lina Wertmuller, Roman Polanski, el español Pedro Almodóvar en "Átame" (1990) y Quentin Tarantino, con quien ganó otro Óscar en 2016 por "The Hateful eight".



El jefe del Estado, Sergio Mattarella, lamentó su muerte y reconoció que sus bandas sonoras "contribuyeron grandemente a difundir y reforzar el prestigio de Italia en el mundo".



Al pésame se sumaron el presidente del Gobierno, Giuseppe Conte, y varios de sus ministros, pero también destacadas figuras del mundo de la cultura, como el director de orquesta Riccardo Muti.



La actriz Monica Bellucci, protagonista de "Malena" (2000), de Tornatore, quien siempre recurrió a la música del maestro, consideró que tenía la capacidad de mejorar el mundo al saber "crear belleza".



Su ciudad también se despidió. La alcaldesa, Virginia Raggi, expresó su dolor: "Roma llora hoy la pérdida de un artista muy amado". Y también su querido equipo de fútbol, el A.S Roma, que publicó una foto en la que se leía: "Gracias por todo, maestro".



La Sociedad Italiana de Autores y Editores adelantó que no dará declaración alguna sobre el deceso para respetar la voluntad de la familia de llevar la pérdida con la mayor discreción posible.



El último premio que le fue asignado fue el Princesa de Asturias de las Artes 2020, compartido con el estadounidense John Williams, y hasta hace un mes pretendía acudir a recogerlo el próximo octubre al Teatro Campoamor de Oviedo (norte), capital del principado español.







Un autor incombustible



Morricone cuenta en su nómina con cientos de melodías, no todas vinculadas al mundo del cine, pues firmó los arreglos de temas populares para Joan Baez, el "Se telefonando" (1966) de Mina o "Sapore di sale" (1963) de Gino Paoli, entre otras muchas.



Su primera incursión en el mundo del cine, al que quedaría para siempre vinculado, se produjo en 1961 con la banda de la película Il federale, de Luciano Salcio, pero paralelamente ha creado un gran acervo de música absoluta o para coro.



Su última creación se titula "Tante pietre a ricordare" (Muchas piedras que recordar), pieza para orquesta y voz blanca con la que conmemora a las víctimas del derrumbe del puente de Génova.



En el año 2019 dijo adiós con una gira a sus conciertos con público, pero otra cosa es dejar la creación de música, una pasión que siempre le acompañó, desde que comenzara a estudiar en el conservatorio Santa Cecilia animado por su padre, también músico.