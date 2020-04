Murió Aarón Hernán, primer actor mexicano

Tenía 89 años. Amigos le dan el último adiós.

Por: EFE 10:54 AM / 27/04/2020

Múltiples artistas y personalidades lamentaron este lunes 27-A la muerte a causa de un infarto del primer actor mexicano Aarón Hernán, quien gozó de una exitosa carrera en la televisión con pasos también por el cine y el teatro.



La Asociación Nacional de Actores (Anda), de la que el intérprete fue secretario general de 1998 a 2002, confirmó que su fallecimiento se produjo en la noche del domingo a los 89 años e informó que sus restos serán velados en una funeraria de Ciudad de México.



Ante su partida, compañeros de las múltiples telenovelas en las que participó reconocieron su talento y su compañerismo.



Una de las intérpretes que recordó con cariño a Hernán fue Sylvia Pasquel, una de las hijas de la reina de la Época de Oro del cine mexicano (1933-1964) Silvia Pinal, quien dijo sentirse afortunada de haber compartido escenario con Hernán (Camargo, 1930).



"Hoy nos dejas querido Aarón Hernán, pero tu luz y tu trabajo permanecerán por siempre. Gracias por tantos momentos compartidos, tus enseñanzas, tu ejemplo, tu cariño, tu amistad y tu profesionalismo. ¡Un honor compartir contigo tantas historias! ¡Buen viaje maestro! QPD", dijo Pasquel en su perfil de Twitter.



Pasquel participó junto al actor en "Muchacha italiana viene a casarse" (2014).



Otra reconocida actriz que expresó su pesar fue Laura Zapata, quien es hermana de Thalía y es muy seguida en redes sociales por sus críticas al actual Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador.



"A sus familiares y al gremio artístico. Mis condolencias y pésame por la partida de nuestro querido amigo y compañero #AaronHernán QDEP", publicó Zapata.



Marisol del Olmo compartió reparto con Hernán en "De que te quiero, te quiero" (2011) y también tuvo palabras de admiración para el actor, de quien además recordó una de sus frases características: "qué amargo pan", dicha por Hernán cuando las giras o el trabajo como actor eran agotadoras.



"Fuiste un gran papá de telenovela. Hasta el cielo con tu Amargo Pan y el cariño y las sonrisas. Descansa en Paz Aarón querido", publicó del Olmo en su perfil de Twitter junto a una foto con el actor.



Gabriela Goldsmith, actriz de telenovelas además de maestra y doctora en innovación y responsabilidad social y presidenta de dos organizaciones de la sociedad civil, también dedicó unas palabras muy conmovedoras a Hernán.



"Profundamente conmovida por la sensible partida de nuestro querido y muy admirado Don Aarón Hernán. Luchó como los grandes hasta el último momento y hoy cumple su cita con el destino. Aarón deja la huella, de su gran talento y obra, por lo que sólo parte físicamente", expresó Goldsmith.



Sin embargo, no solamente fueron compañeros actores quienes lo recordaron, puesto que productores también compartieron un mensaje solidario, como fue el caso de Morris Gilbert quien escribió un último adiós desde su cuenta de Twitter.



"Un cariñoso recuerdo para Aarón Hernán...Hace muchos años caminamos juntos bajo las estrellas en puerto San Carlos en BCS (Baja California Sur) en una gira teatral inolvidable. Esa caminata es con la que me gustará recordarte siempre mi buen Aron! Pequeños grandes momentos de la vida...QEPD.", expresó.