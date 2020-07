Muerte de Trino Boscán silencia a la guaracha

El cantante, voz líder de Los Imperial's, sufrió un paro respiratorio, como consecuencia de la neumonía que lo aquejaba.

Por: Agencias 09:11 PM / 30/07/2020

El Zulia vuelve a despedir en julio a otro de sus iconos del mundo del espectáculo. La noche de este jueves 30-J falleció el cantante Trino Boscán, víctima de un paro respiratorio, como consecuencia de la neumonía que presentaba.

Había nacido en La Cañada de Urdaneta el 15 de mayo de 1936. Sus pasiones fueron la música bailable, el béisbol y la radio, donde condujo el espacio El Zuliano Rajao.





"Sus estudios de secundaria los realizó en el liceo Hermágoras Chávez, de Cabimas, y, tiempo después, se marcha a Jamaica a estudiar Inglés.

La primera experiencia musical como cantante la vivió con la Orquesta Casa Blanca, con la que hizo su primera presentación en 1960, en la Fonoplatea de los Éxitos, de Radio Popular 700 AM", señalan sus biógrafos.



Fue solista de varias orquestas como Maracaibo Swing, Los Caribes de Víctor Piñero, Willy Gamboa y su Orquesta, el Combo de Enrique Salas y llegó a ser la figura principal de Los Imperial's.



En el sito web de El Zuliano Rajao señalan que en 1962 realiza su primera grabación, la del bolero No vuelvas más, de Manuel Flores; y en 1967 compone su primera pieza musical, una guaracha titulada Al son que me toquen.



Sus grandes éxitos musicales son: Mi dulce sueño, Yo la domino, Por enamorado, Al compás de mi caballo, Si me ven llorar, entre otras.



Su vida artística fue galardonada con los premios Mara de Oro, Catatumbo de Oro, Cacique de Oro, Guaicaipuro de Oro y muchos más.

Compartió escenarios con distintas figuras de la música.

Como amante del deporte, tuvo una especial participación dentro del hipismo, en el que se destacó como comentarista y pronosticador a través de programas hípicos en radio y televisión.