Muere el DJ y productor británico Andrew Weatherall

Por: AFP 05:50 AM / 17/02/2020

Andrew Weatherall, productor y DJ de la música electrónica acid house inglesa, murió este lunes a los 56 años de una embolia pulmonar, anunció su agente.

"Sentimos mucho anunciarles que Andrew Weatherall, el famoso disc jockey y músico, murió esta mañana temprano en el hospital londinense de Whipps Cross", indicó su agente en un comunicado.

Estaba hospitalizado por una embolia pulmonar, y "un coágulo de sangre alcanzó su corazón", precisó, subrayando que "su muerte fue rápida y tranquila".

Andrew Weatherall fue una de las principales figuras del movimiento electro acid house a finales de los 1980. Famoso por sus mezclas de las canciones "World in motion" de New Order, "Soon" de My Blood Valentine o "Hallelujah" de Happy Mondays, también fundó su grupo de tecno experimental, Sabres of Paradise.

Contribuyó a documentar la cultura rave a través del fanzine Boys Own, y se dio a conocer sobre todo por haber producido el álbum "Screamadelica" de Primal Scream.

Conmoción

El grupo le rindió un sobrio homenaje en Instagram, donde publicó dos fotos del músico: una en la que muestra orgulloso los tatuajes de sus brazos y otra en la que está mezclando, luciendo una larga barba.

"Conmocionado y entristecido al saber que el viajero cósmico Andrew Weatherall dejó el lugar", tuiteó por su parte Tim Burgess, líder del grupo Charlatans. "Siempre fue un placer verlo y compartir buenos momentos. Descansa en paz, amigo mío".

Ministry of Sound, un club emblemático que Weatherall abrió en 1991, calificó al fallecido de "maestro en su arte", mientras que Peter Hook, el bajista del grupo New Order, alabó a un "hombre amable que tenía mucha mucha sabiduría que compartir".

Andrew Weatherall creó en 2013 el festival Covenanza, que mezclaba la música rock con la electrónica. Se celebra cada año en Carcassonne, en el sur de Francia, y para la edición de septiembre de este año, la octava, ya se vendieron todas las entradas.

Su agente indicó asimismo que los detalles del funeral se darán a conocer en un futuro.