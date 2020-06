Moderatto: "Vamos a ser los conejillos de Indias de los autoconciertos"

La banda mexicana será la primera en reactivar de forma presencial los conciertos el próximo 7 de agosto en un formato poco explorado en ese país.

Por: EFE 07:30 PM / 17/06/2020

Los miembros de la banda mexicana Moderatto tienen algo de nervios ante la idea de ser los primeros que experimentan con un concierto masivo para asistentes en automóvil, aunque su guitarrista Mick Marcy aclaró en una entrevista con Efe que se sienten seguros: "Siempre nos salimos con la nuestra", bromeó.



"Vamos a ser los grandes conejillos de Indias", relató el músico, quien tiene muy claro que ese ho evento podría convertirse en un acontecimiento histórico, pues serán los primeros en reactivar de forma presencial los conciertos el próximo 7 de agosto en un formato poco explorado en México.



"Estamos muy emocionados, sabemos que esto no sustituirá a los conciertos, pero sí es una alternativa porque en nuestra nueva normalidad el mundo del espectáculo no va a regresar probablemente hasta el año que entra", explicó Marcello Lara, más conocido como Mick Marcy.



Según el guitarrista, a la agrupación conocida por éxitos como Sentimetal la caracteriza ese espíritu de arriesgarse a nuevas experiencias y sobretodo el contacto directo con la gente en los espectáculos.



Es por eso que en estos meses se negaron a hacer un concierto en línea, sin embargo no paraban de buscar una alternativa con la cual poder presentar su música tal y como ellos están acostumbrados.



"Moderatto siempre se ha caracterizado por tener una espectacularidad particular y por pensar a lo grande. El desarrollo de este tipo de conciertos es algo que nosotros estábamos pensando con nuestro mánager, pero luego llegaron los promotores con la idea de hacerlo para 2.000 automóviles, con un escenario gigante, y dijimos 'eso es Moderatto'", narró.



De tal forma que se espera que dos millares autos se reúnan, con un máximo de cuatro personas dentro, alrededor de un escenario 360 en el que la banda también respetará la llamada sana distancia respectiva para acatar las normas de sanidad establecidas.



"Ahorita estamos viendo cómo traducir nuestro show normal, que involucra mucha proximidad entre nosotros y con el público, a esta cosa del coche. Ya pensamos en poner muchas pantallas, estamos viendo la posibilidad de transmitir el audio del concierto a los estéreos del coche para mejorar la experiencia auditiva, se están resolviendo sobre la comida y las bebidas o los baños que implican la bajada", adelantó.



Y a pesar de lo mucho que echan de menos las presentaciones en vivo "normales", Mick cree que son más las cosas positivas las que se ganan con esta forma alternativa de presentar un concierto: una de ellas es salir de la zona de confort y pensar en nuevas formas de sorprender a sus seguidores, y la otra se trata de la reactivación económica que se necesita para esta industria.



"En un concierto de Moderatto viajan alrededor de 35 personas, entre técnicos, ingenieros, etcétera, y eso quiere decir que al menos 35 familias han parado en seco su trabajo y desde el punto de vista de Moderatto ganamos más con estos eventos", aseveró.



Marcy también contó que de funcionar el concierto que se llevará a cabo en el Foro Pegaso ubicado en el Estado de México, el show podría replicarse en otros estados del país.



No se adecuán a la distancia



"Moderatto es una banda que no se traduce nada más al 'online'", explicó Marcy, quien además consideró que son un poco "adolescentes" cuando se trata del mundo digital, pues están muy acostumbrados a crear música únicamente de forma presencial.



Es por eso que la realización de música nueva se ha demorado un poco más de lo que acostumbran.



El pasado octubre, la banda hizo el lanzamiento de El que busca encuentra, un sencillo que nació después de haber incursionado en el género urbano junto a la colombiana Karol G.



Este nuevo sencillo anunciaba el regreso de Moderatto a los sonidos originales con los que habían conseguido adeptos, sin embargo, la pandemia no ha dejado que se desarrolle más este regreso a sus orígenes.



"Ensayar y componer es complicado a la distancia y más porque somos un grupo que nos gusta juntarnos para componer. Hemos ido aprendiendo a cómo sustituir eso a la distancia, pero yo sé que ha pasado tanto tiempo sin vernos que en el primer ensayo que tengamos va a cuajar todo como gelatina", aseveró.



Sobre los rumores que corrieron en torno a que Bryan Amadeus (Jay de la Cueva), vocalista de la banda, dejaría la agrupación, Mick aseguró que es mentira y que para todos siempre será una prioridad mantener la banda.



"Solo hará su disco como solista, todos los demás integrantes tenemos también mil proyectos pero Moderatto sigue siendo nuestra prioridad número uno de los cinco", zanjó.