Miss Zulia, Mariángel Villasmil, es la nueva miss Venezuela

Por: EFE / Redacción Web 11:30 PM / 24/09/2020

La representante del Zulia, Mariángel Villasmil, se convirtió la noche de este jueves 24 de septiembre en la nueva miss Venezuela 2020 en su edición 67.

La última zuliana en ganar la tan codiciada corona fue Carmen María Montiel, en 1984.

Mariángel Villasmil es de Ciudad Ojeda.

La nueva representante de Venezuela ante el Miss Universo tiene 24 años, es estudiante del cuarto semestre de psicología y oriunda de Ciudad Ojeda.

Isbel Parra, representante de la Región Guayana, resultó electa mis Venezuela Internacional, y la representante del estado Aragua, Alejandra Conde, miss Venezuela World 2020.

La nueva miss Venezuela protagonizó el momento más controversial de la entrevista con el jurado, realizada el pasado viernes, cuando una juez le pidió explicar cómo hablaba de la importancia del amor propio siendo ella una chica que se ha practicado cirugías plásticas.

"Yo tengo operaciones y eso no quiere decir que tenga más amor propio que las demás personas, siento que es una decisión muy personal. Respeto a las personas que no les gusta y respeto a las que las tenemos, pero pienso que eso no define qué tan bella te veas (...) ni tampoco define qué tanto amor propio tienes", respondió Villasmil.

La joven defendió que estar siempre arreglada no anula el amor propio que, a su juicio, está más definido por "cómo te sientes". "Si no te amas y no te respetas eso es lo que vas a reflejar", agregó.



El programa

Por primera vez en 67 años, el show fue grabado en su totalidad. No hubo "en vivo" ni público, todo esto debido a la pandemia del coronavirus. La elección de la nueva soberana, en la llamada noche más linda, se llevó a cabo tomando en cuenta las medidas de bioseguridad.

La gala estuvo conducida por Fanny Ottati, Henrys Silva, José Andrés Padrón y Cynthia Lander.

Resultaron premiadas miss Yaracuy, Daniela Montañés, como miss Amistad, miss Portuguesa, Lisandra Chirinos, como miss Talento, y miss Distrito Capital, Elizabeth Gasiba, como miss Fotogénica.

Además, miss Miranda, Luiseth Materán, como miss Solidaridad, miss Guárico, Elizabeth Ramos, fue la ganadora del Desfile Top Model.

Será este viernes 25 de septiembre cuando las ganadoras de la noche reciban la corona en un nuevo programa que transmitirá Venevisión a las 8:00 pm.