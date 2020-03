"Mis conciertos muy honestos sin producción ni parafernalia"

El español Alex Ubago en entrevista en entrevista: "Soy como un cocinero inconformista que sigue buscando una nueva receta".

Por: EFE 04:14 AM / 13/03/2020

A casi 20 años del inicio de su carrera musical, el español Alex Ubago goza de una estabilidad emocional y una satisfacción tal que le han llevado a experimentar nuevos sonidos y a animarse a conquistar a sus fans "sin ningún artificio".



Así lo dijo en una entrevista con Efe en Bogotá, a donde llegó como parte de su "Tour Canciones Impuntuales", con el que quiere lograr un "'aproach' (acercamiento) tan acústico y tan intimista" con su público que sus sonidos sobresalgan más allá del espectáculo.



"Son conciertos muy honestos en los que no hay producción, no hay parafernalia para que puedan escuchar tal cual cómo suenan mis canciones cuando nacen y cuando las compongo. Creo que es la manera en que la gente descubre la verdadera esencia de mi música y mis canciones", dijo el artista.

Gira afectada por el Covid-19



Hasta antes de la emergencia global por el coronavirus, Ubago tenía previstas visitas a las ciudades colombianas de Medellín, Manizales, Bucaramanga y Bogotá.



Si bien el repertorio elegido para estas presentaciones por Ubago (San Sebastián, 1981) no incluye aquel primer "amago de canción" que le escribió y cantó a su perro Dux cuando tenía unos diez años y "no pensaba en chicas", sí reúne lo mejor de su sexto álbum y aquellas canciones memorables que le llevaron al estrellato en Latinoamérica.



Ahí figuran temas como "Sin miedo a nada", "Aunque no te pueda ver" o "Ella vive en mí" que, dijo, han sido las responsables de "encontrar grandes ingredientes" para el resto de sus composiciones.



"Soy como un cocinero inconformista que sigue buscando una nueva receta que mejore lo anterior, o que por lo menos me sorprenda a mí mismo o pueda sorprender a mis seguidores, a mis oyentes", declaró.



Espíritu artístico



En esta búsqueda para lograr nuevas melodías, impulsada por un espíritu artístico casi indomable, se ha dejado tentar por artistas de la talla de Amaia Montero, Laura Pausini, Paty Cantú, Craig Davis, Alejandro Sanz, Raphael o Luis Fonsi para realizar colaboraciones de las que siempre "ha salido algo provechoso y diferente".



Ese es el caso del segundo sencillo de su próximo disco, "Si tú te vas", que grabó y presentó este año junto al colombiano Mike Bahía y en el que explora el género urbano.



"Creo que es algo superinteresante: Primero, que colaboremos entre artistas, y segundo, entre artistas de diferentes géneros, porque eso abre mucho más todo(...). Que nos mezclemos entre nosotros y fusionemos nuestros estilos creo que enriquece mucho la música, y la música al final está hecha para compartir y para fusionar", expresó.



Exploración musical



Está claro que más allá de su prolífica carrera, en la que ha lanzado seis álbumes de estudio y ha ganado un Latin Grammy y múltiples discos de oro y platino, Ubago no ha parado de crear mientras ha girado por Europa, Japón y América Latina desde 2017 con "Canciones Impuntuales".



Si bien el cantante de 38 años construyó su carrera de forma tradicional, en los últimos meses se encuentra volcado en la actualización de su sonido consciente de que en el circuito más "mainstream" lo que está prevaleciendo es la música urbana.



Para ello, su nuevo álbum promete la renovación de su música, con mucha variedad y color, echando mano de más colaboraciones que, como explicó, ya lo "han llevado a lugares a donde no habría llegado solo".



Por esto, adelantó, se ha unido a su compatriota Soge Culebra e incluso está explorando en el espectro de la música electrónica junto a otro español, el DJ Álex del Toro.



Este 2020 también será el año de explorar nuevos escenarios, pues tocará por primera vez en Cuba como parte de una gira que lo llevará también por Estados Unidos y México.



"Estoy muy ilusionado porque sé que mi música ha sonado en Cuba mucho y sigue sonando desde que empezó mi carrera con mis primeros discos. Van a ser cinco fechas gratuitas para que pueda venir todo el que quiera y además compartiré escenario con otros compañeros, así que creo que va a ser una gran fiesta", reveló.



Ubago celebra que finalmente se haya podido concretar la oportunidad de tocar en la isla porque considera que su música "es un oasis para mucha gente en este mundo loco en el que vivimos".



Sobre ello, piensa que ahora "la gente más joven quizás cree menos en el amor. Está un poco desencantada del amor y de ese concepto romántico que tenemos algunos", lo que se ve reflejado en la sociedad.



"Luego por desgracia creo que vivimos en un mundo lleno de injusticias, de desigualdad, de violencia, de racismos, de machismos, de problemas migratorios, de problemas medioambientales que despiertan muchos odios y mucho desamor lamentablemente", aseveró.



Su buena racha



Además de su carácter polifacético y capacidad como multinstrumentista, este hincha foribundo de la Real Sociedad es uno de los artistas más involucrados en las redes sociales.



De hecho, sus fans lo premian con millones de reproducciones en YouTube o Spotify, en donde suma unos 2,4 millones de oyentes mensuales.



Por ello, a casi 20 años de su primer álbum titulado "¿Qué pides tú?" y luego de unos 3 millones de copias de discos vendidos de todas sus producciones, es enfático al decir con tranquilidad que en este momento de su vida solo anhela salud y, por supuesto, un buen resultado de su equipo en la final de la Copa del Rey frente al Athletic de Bilbao, el eterno rival.