Medios británicos no transmitirán la boda de Beatriz de York por lazos de su padre con Epstein

La vinculación del príncipe Andrés con Jeffrey Epstein desató un torbellino dentro del Palacio de Buckingham.

Los medios británicos no transmitirán en directo la boda real de la princesa Beatriz con el italiano Edoardo Mapelli Mozzi debido a la polémica relación de su padre, el príncipe Andrés, con el fallecido Jeffrey Epstein.

La cadena internacional BBC confirmó que no transmitirá en vivo la ceremonia religiosa de la princesa. Una decisión que se vincula a la relación con el caso Epstein que tiene el duque de York, el cual fue apartado de la agenda oficial del Palacio de Buckingham a raíz de una entrevista con la que intentó limpiar su imagen.

Las emisoras británicas BBC e ITV afirmaron que no transmitirían la próxima boda de Beatriz como lo hicieron con su hermana, la princesa Eugenia en 2018.

En un comunicado enviado al periódico británico Daily Mail, la BBC explicó que no reemplazarían la programación regular por el enlace de la hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson.

Los costos de la celebración también fueron blanco de las críticas, ya que el gobierno británico estimó que el presupuesto está cerca de los tres millones de dólares.

La princesa de York, que planeaba tener una boda de ensueño con el empresario tras pocos meses de noviazgo, está viendo truncados sus planes.

Pese a todo y ante la posibilidad de no conseguir una gran cobertura, la pareja estaría interesada en contraer matrimonio a mediados de año en la Capilla St. George en Windsor, el mismo lugar donde se casó su primo Harry con Meghan Markle.

Los medios locales señalaron que deseaban una ceremonia privada, y que desde el minuto uno la pareja escogió celebrar de manera más íntima que otros miembros de la familia real.

El escritor Phil Dampier aseguró al rotativo británico The Mirror que la ceremonia de la prima de Harry y William podría llevarse a cabo de manera privada. “El príncipe Andrés es tan tóxico en este momento que no me sorprendería si fuera una boda privada con un par de fotos oficiales”, afirmó el autor del libro “Harry and Meghan in their own words”.

Marlene Koenig, analista de temas de la corona británica, coincide con Dampier y afirma que podría ser una ceremonia íntima. “No me sorprendería si tiene una boda bastante tranquila, fuera del ojo público, con algunas fotos, sin cobertura en vivo”, expresó

Hay que destacar que la BBC sí transmitió en directo la boda de los duques de Sussex y la de Kate Middleton con el príncipe William, pero no cubrió el enlace matrimonial de Eugenia de York con Brooksbank.

Los responsables alegaron “falta de interés del público” y finalmente fue ITV el que realizó la cobertura. Fue el propio duque de York quien presionó a la cadena para que transmitiera la boda de su hija, según indicaron varios portales especializados.