Me gustaría que Silvestre me tuviera más confianza: Vives y Dangond 'chocan' por álbum

El artista nacido en Urumita respondió: “El maestro Vives está equivocado! Ningún músico de La Provincia los cuales admiro grabó en el álbum Gente Valiente”.

Por: Agencias 08:00 AM / 26/09/2020

Silvestre Dangond y Carlos Vives, dos grandes embajadores y representantes de los ritmos folclóricos de Colombia, protagonizaron una fuerte discusión por la redes sociales y que tuvo como protagonista el nuevo disco que planea sacar Silvestre donde varios músicos de Vives jugarán un papel importante.

Hace un par de semanas, el cantante de vallenato Silvestre Dangond hizo público que pronto lanzará su más reciente trabajo discográfico, llamado Gente Valiente.

Pero aunque todos sus fanáticos estaban muy emocionados por la noticia, hay otra personalidad que no la recibió con la mejor actitud: Carlos Vives.

En su cuenta de twitter el cantante se pronunció muy molesto con Dangond ya que había un rumor de que él se había puesto en contacto con varias personas de su equipo para que lo ayudaran a hacer su nuevo disco.

Vives, famoso intérprete de la “Gota Fría”, también dijo que lo que lo molestó realmente fue que Silvestre no se pusiera en contacto con él primero y que utilizara a su equipo sin consultárselo.

“Me gustaría que Silvestre me tuviera más confianza”, dijo Vives en una entrevista al referirse a la molestia que le causó enterarse que el artista nacido en Urumita (La Guajira), hubiera invitado a “todo su equipo de trabajo” a su nuevo álbum.

“Entiendo que Silvestre (...) se acercó a mi equipo de trabajo, a mi oficina”, dice Vives en el video. De inmediato el periodista le preguntó: “¿A ti te choca que artistas se acerquen a tu grupo de trabajo?”.

A lo que Vives respondió: “¿Y que no me inviten a mí?, Claro. Especialmente porque si buscan lo mío, búscame a mí y a mí me hubiese fascinado...”.

Aclarar la situación

Pero a Dangond tampoco le gustaron las acusaciones de Vives, por lo que salió a usar sus redes sociales para defenderse y aclarar la situación.

“Ese equipo del que hablas te lo regalo con to y ñapa! Con un moño grande....no veo la hora que pase toda esta mentira!”, escribió en su cuenta @silvestrefdc.

Más adelante dijo: “Y con respecto al mánager ! Yo no busque a Walter K , Walter me buscó a mí!”.

Parece referirse a Walter Kolm, productor musical argentino, que es manager de ambos artistas y que en su empresa de gestión de estrellas musicales también cuenta con Maluma, Wisin y CNCO.

Dangond aseguró que “el maestro Vives está equivocado! Ningún músico de La Provincia los cuales admiro grabó en el álbum Gente Valiente”.

Y para que nadie dudara de que sus mensajes iban encaminados a Carlos Vives, Silvestre añadió: “Maestro Vives, los músicos que trabajan conmigo, los admiro, los respeto, les tengo mucha confianza. Llevamos años trabajando juntos. Usted se confundió de créditos cuando dijo que yo utilizaba sus músicos. Sería feliz de grabar con el Papa Pastor, cuánta admiración”.