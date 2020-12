Me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas: Rafael Amaya

Tambor Urbano celebra 32 años con la parrada La Morena. Esto y más leélo en ¡OMG! Full Entertainment.

Por: Carlos Camargo 11:55 AM / 05/12/2020

Después de alejarse por un tiempo de los reflectores y con los rumores sobre sus excesos más fuertes que nunca, el actor Rafael Amaya reapareció con un semblante mejorado y ya rehabilitado de las adicciones que lo aquejaron desde que abandonó la exitosa serie El señor de los cielos.

Detrás de este regreso están el cantante Roberto Tapia, su hermana Fátima, su mánager Karem Guedimin y el exboxeador Julio César Chávez.

"Me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas", confiesa Rafael Amaya.

El actor de "El señor de los cielos" se encuentra en proceso de rehabilitación. Karem Guedimin, mánager y amiga de Rafael Amaya, fue la mujer que ideó un plan junto al cantante Roberto Tapia y Fátima Amaya, la hermana, para rescatarlo de la trampa de las drogas y el alcohol en la que estaba atrapado.

El histrión de 43 años estuvo ausente durante varios meses en los que tocó fondo, y aunque no pidió ayuda, sus seres queridos le tendieron la mano para salir de la crisis mental y de la salud a la que se enfrentó este año en Acapulco, Guerrero, a causa de su adicción a las drogas.

Pasada la tormenta, el mismo Rafael Amaya se dejó ver de a apoco en diferentes reuniones en las que presumía su franca mejoría, pero fue esta semana cuando él y el boxeador Julio César Chávez confirmaron que estuvo en su clínica de rehabilitación.

Elba Escobar de vuelta a la radio

La reconocida actriz y presentadora de televisión nos invita a acompañarla en la señal de VUM Radio. Porque ahora las tardes comienzan con ¨El Vum de Elba” . Su nombre tiene peso dentro del mundo del entretenimiento, ella tiene un largo camino recorrido en el medio artístico, es como gallina de huevos de oro para la industria publicitaria.

Hoy se une al team de VUM Radio, una plataforma digital, que nació para unir al mundo en una sola señal, este espacio radial, estará al aire a la 1:00 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, 2:00 pm hora Venezuela, 7:00 de la noche hora de España. Bajo la producción de Norberth Pérez, la dirección general de Jackson Maldonado, unirán el talento de Elba Escobar a más de 29 países, bajo el concepto de radio digital, todos pueden bajar la aplicación de VUM Radio, desde su equipo celular completamente gratis, se puede escuchar desde su vehículo, equipo móvil, o por una computadora a través de su web site.

Tambor Urbano celebra 32 años con la parranda La Morena

La Morena lleva por título la parranda que todos bailarán y cantarán durante estas fiestas decembrinas.

Tambor Urbano, que acaba de cumplir sus primeros 32 años de vida artística, lanza este tema de letra y música de Héctor Silvera, director del Grupo folclórico experimental Tambor Urbano, que contará además con el acompañamiento del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, los arreglos y la dirección musical del profesor Pablito Segura, el apoyo de Miguel Ángel Sánchez en la dirección artística, la supervisión del profesor Alí Agüero en los coros, la participación en los coros de Zenaida Riera y Meibel Acuña, la masterización y mezclas a cargo de Ramsés Alegría “Súbele Ram”.

Nada más escuchar los primeros acordes, no te quedarás quieto, pues su ritmo invita al baile, a la algarabía, a la rumba, a una parranda con sabor venezolano. Por primera vez en Venezuela se unen la música académica y de la costa para llevar alegría a nuestro pueblo en estos tiempos tan difíciles.

Esta producción musical estará apoyada además por un video filmado en las costas barloventeñas y del litoral central, utilizando como imagen a la modelo y cantante Louise “La Morena”, producido por Alex Photo Venezuela y diseñado por Mileydis Rodríguez.

Patricia Zavala estrena “Heartbreaker”

La polifacética presentadora y cantante venezolana Patricia Zavala vuelve a conquistar a sus seguidores, ahora con el single Heartbreaker.

La letra de la canción nació en Miami y fue escrita por Patricia junto con Rob Dymez, Exel The Future y Mayré Martínez, bajo la producción del venezolano Robbie Meza.

“Me propuse a crear una canción que me identificara mucho en las cosas que me gustan oír. Me hizo ilusión hacer música dance y creo que ‘Heartbreaker’ es eso, un single que me identifica bastante en mi gusto, por los ritmos acústicos mezclados con EDM, como el vocal house por ejemplo”, comenta Patricia.

El single ya está disponible en todas las plataformas y en su canal de YouTube.

El talento de Taus traspasa fronteras

Tauly Bavaresco, mejor conocida como Taus, rompe barreras y traspasa fronteras. La orfebre venezolana se está haciendo un nombre a nivel internacional y la Florida es parte de ese crecimiento. Recientemente, Taus, lanzó su propuesta Renacer, joyas que se caracterizan por su inspiración en la belleza, el glamour, la simplicidad, la versatilidad y la vanguardia.