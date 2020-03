Mau Montaner: De algo horrible como el Covid-19 salen cosas bonitas

El artista dijo que confía en que cuando todo termine habrá un cambio hacia la unidad mundial y una reconciliación con la naturaleza.

Por: EFE 09:30 AM / 25/03/2020

Los venezolanos Mau y Ricky Montaner han descubierto que de una situación horrible como es la pandemia mundial del coronavirus están saliendo cosas bonitas porque la gente está más unida, explicó Mau este martes a Efe.



"Creo que beneficia porque de algo horrible y difícil podemos sacar algo bonito. La idea no es volver a la normalidad (después de la crisis), la idea es mejorar", detalló.



El cantante venezolano escuchó recientemente que el ser humano es como una naranja a la que, si se le aplica presión, sale de lo que está hecho.



Asegura que al principio de esta crisis veía a la gente peleándose, por ejemplo, en los supermercados, ante lo que sintió miedo, pero después vio la organización, la unión y la creatividad de las personas y percibió que al hacer presión sale "lo bonito que tenemos dentro".



Por otra parte, Mau dijo que confía en que cuando todo termine habrá un cambio hacia la unidad mundial y también en relación a la reconciliación con la naturaleza ya que, por el confinamiento en múltiples países, están descendiendo los niveles de contaminación.



Actualmente, Mau y Ricky pasan la cuarentena entre sus casas individuales y la casa de sus padres.



Desde allí presentaron su nueva canción "Me enamora" el pasado jueves durante un Instagram Live y prometieron otras transmisiones, quizá con toda la familia, que también incluye a su hermana Eva Luna y a su esposo, el colombiano y también cantante Camilo Echeverry.



La canción es un tema con mucho humor además de amor y, aunque no estaba planeado el contexto en el que iba a salir a la luz, los hermanos sienten que es un buen tema para ayudar a las personas a estar distraídas y alegres.



Ahora están haciendo vídeos diarios durante esta semana para dar a conocer partes más íntimas de sus vidas, como por ejemplo sus relaciones con otros artistas como el colombiano Sebastián Yatra, J Balvin o la argentina Lali Espósito, quienes entran en sus directos para dar detalles sobre sus colaboraciones y su amistad.



"(Los directos) aportan que la gente conozca un poco más de nosotros pero no me imaginaba que iba a ser tan profundo. Antes de todo esto habíamos dicho que para el lanzamiento de 'Me enamora' íbamos a hacer directos y, aunque ahora todo el mundo está haciendo lo mismo, queríamos hacerlo y cumplimos", detalló el artista.



Esta cuarentena está sirviéndole a Mau Montaner también para compartir tiempo con su familia y también "crecer como persona y tener tiempo con Dios".



"Me ha ayudado este tiempo a cuestionarme a mí mismo y pensar en el propósito por el que estoy en este planeta, y con las personas con las que hablé los reté para descubrir eso. No hablo de carreras, no hablo de dinero, es algo mas profundo", expresó.



Mau y Ricky Montaner son hijos del cantautor venezolano nacido en Argentina Ricardo Montaner y durante estos días han demostrado que toda la familia está aprovechando la cuarentena para entretenerse juntos.



De hecho, subieron el pasado lunes 23-M un vídeo a la plataforma Tik Tok de una coreografía grupal, en la que participaron todos los hijos del cantante Ricardo Montaner e incluyeron al esposo de Evaluna (Camilo Echeverry) y a la novia de Ricky (Stefi Roitman).