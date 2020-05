Matt Damon revela que su hija mayor contrajo el coronavirus

El actor, su pareja y sus tres hijas menores están confinados en Irlanda, donde habían llegado días antes de que se impusieran las normas de aislamiento social.

Por: EFE 02:05 PM / 13/05/2020

El actor estadounidense Matt Damon reveló este martes 12-M que Alexia, su hija mayor con la argentina Luciana Barroso, contrajo el coronavirus en la ciudad de Nueva York, donde estudia en la universidad, pero ya se encuentra bien de salud.



"Nuestra hija mayor está en la universidad. Obviamente está cerrada, pero es en Nueva York -el epicentro del virus en EE UU. Al principio de todo tuvo Covid-19, al igual que sus compañeras de casa, pero ya está bien", reveló el actor y productor al hablar de la joven de 21 años, producto de una relación anterior de su esposa.



Damon, Barroso y sus tres hijas menores están confinados en Irlanda, donde habían llegado días antes de que se impusieran las normas de aislamiento social, para filmar una parte de la película The Last Duel, dirigida por Ridley Scott y donde comparte créditos con su amigo y colaborador Ben Affleck.



En la entrevista con el programa Fully Charged, de la estación de radio PIN1038, el actor explicó que Isabella, Gia y Stella, de 13, 11 y 9 años, respectivamente, no han notado muchos cambios en su rutina, pues como tenían planes de quedarse "mucho tiempo en Dublín" viajaron "con profesores para que no se atrasaran en sus estudios”.



Reconoció que esto le da algo de “culpa”, porque el resto de sus compañeros están recibiendo educación digital.



Durante la charla, Damon bromeó que sabía que el programa tenía varios días intentando hablar con él, pero que decidió llamar a la emisora cuando Bono, quien es su vecino en Dublín, le advirtió que lo estaban están buscando.



También su esposa le había insistido en que atendiera al llamado del programa, que se transmite desde muy cerca del área en el sur de Dublín, donde está ubicada la casa que alquiló para su estadía.



El actor contó además que la familia tiene previsto regresar en las próximas semanas a su casa en Los Ángeles (EE UU), donde se les reunirá Alexia. Entonces decidirán qué hacer.



“Es todo muy incierto. Muy loco”, expresó Damon al hablar sobre el futuro de la industria cinematográfica, que está en una parálisis casi total.