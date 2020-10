En boda de actor mexicano contrajeron covid-19 más de 100 invitados

El matrimonio de Armando Torrea con la hija de un empresario, el 3-O en Mexicali, no contaba con los permisos de las autoridades ni hubo protocolos sanitarios.

Por: Agencias 07:01 AM / 21/10/2020

Más de 100 personas se contagiaron de covid-19 en una boda celebrada en Mexicali, en la frontera de México con California, a comienzos de octubre.

La celebración del matrimonio del actor mexicano Armando Torrea con la hija de un empresario se realizó el 3 de octubre en un domicilio particular de Mexicali donde no hubo protocolos higiénicos ni filtros de salud. Además, no contaba con los permisos necesarios dada la afluencia de personas en plena pandemia. Así lo informó el lunes19-O el secretario de Salud de Baja California, Alonso Oscar Pérez Rico.

El funcionario había dicho días antes en una entrevista con medios locales que poco más de cien personas habían dado positivo.

La boda

Las autoridades del estado confirmaron que no se tomó precaución alguna durante la celebración. También investigan si alguno de los invitados sabía que estaba enfermo y aun así asistió. Esto podría conllevar un delito contra la salud, recordó Pérez Rico.

En las imágenes de la boda divulgadas por medios locales puede verse a los invitados bailando y divirtiéndose sin cubrebocas y sin distanciamiento. La Alcaldía de Mexicali no contestó de forma inmediata a una solicitud de comentarios de AP.

Casos en el estado

El estado fronterizo de Baja California ha registrado más de 21.800 contagiados desde el inicio de la pandemia, de los cuales casi la mitad, más de 10.200, se han dado en el municipio de Mexicali, la principal ciudad del estado detrás de Tijuana.

México y Estados Unidos acaban de anunciar la prolongación hasta el 21 de noviembre de las restricciones fronterizas impuestas en marzo para prevenir la transmisión del coronavirus y que solo se permiten los cruces considerados esenciales, como las actividades comerciales o laborales.

“Recuerden que una pandemia global no es el momento para ir de compras, de paseo o a visitar a la familia del otro lado de la frontera”, dijo Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional en la Embajada de Estados Unidos en México.