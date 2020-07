Marvel no estrenará su serie Falcon & The Winter Soldier

La serie tuvo que dejar de grabarse en marzo, cuando se declaró la pandemia y el equipo se encontraba rodando escenas en la República Checa

Por: EFE 09:00 AM / 18/07/2020

Disney no estrenará este verano la serie The Falcon & The Winter Soldier, la primera que la exitosa factoría Marvel iba a lanzar en Disney+, porque no ha podido completar su rodaje a causa del coronavirus.



La serie tuvo que dejar de grabarse en marzo, cuando se declaró la pandemia y el equipo se encontraba rodando escenas en la República Checa, una pausa que se encadenó a otra anterior en enero por los terremotos que azotaron a Puerto Rico, donde la producción tenía previsto instalarse varias semanas.



Con la cancelación del estreno, previsto para agosto, Disney no ha acompañado ninguna nueva fecha de estreno, ya que la situación es muy incierta ahora en Estados Unidos, sede principal de la filmación.



La trama de la ficción seguirá los eventos posteriores a los acontecidos en "Avengers: Endgame", el final de la saga "Avengers" que se convirtió en 2019 en la película con mayor recaudación en taquilla de la historia -sin contar la inflación-.



Tanto Falcon como Winter Soldier (Soldado de Invierno) ya aparecieron como personajes secundarios en ese filme y ahora sus intérpretes Anthony Mackie y Sebastian Stan repetirán su papel en la serie, que también contará con Daniel Brühl, Emily VanCamp y Wyatt Russell.



El mes de agosto está siendo incierto para la industria audiovisual, ya que muchas de las producciones que tenían que estrenarse para la nueva temporada, de cara a septiembre, tienen las labores paradas desde hace meses.



En el cine, la situación es más compleja, pues el repunte de casos de coronavirus en EE.UU. ha obligado a aplazar los pocos estrenos que estaban previstos.



El estreno de "Tenet", la nueva cinta de Christopher Nolan, se está siguiendo con absoluta atención en Hollywood puesto que iba a ser la primera gran superproducción en desembarcar en las salas tras la crisis del coronavirus que ha mantenido los cines cerrados durante meses en todo el planeta.



Ahora se estrenará el 12 de agosto en lugar del 31 de julio, mientras que "Mulan" lo hará el 21 de agosto, en principio y hasta nuevo aviso.