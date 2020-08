Martin Scorsese producirá películas y series para Apple TV

Se trata de otro fichaje de un peso pesado de Hollywood por parte de las plataformas de video digital.

Por: Reuters 12:36 PM / 11/08/2020

El director ganador del Oscar Martin Scorsese producirá películas y proyectos de televisión para el servicio de streaming de Apple TV+ bajo un acuerdo de varios años, dijo el martes 11-A la compañía, mientras las plataformas de video digital se disputan el talento de Hollywood.

Scorsese, director de Buenos Muchachos, Taxi Driver y otros clásicos cinematográficos, producirá los proyectos a través de su compañía, Sikelia Productions.

El cineasta se une a Oprah Winfrey, Ridley Scott, Alfonso Cuarón, Julia Louis-Dreyfus y otros que alcanzaron acuerdos para producir programas para Apple TV+, el servicio de streaming por suscripción de 5 dólares mensuales del fabricante del iPhone.

Apple había anunciado anteriormente que produciría el próximo drama de Scorsese Killers of the Flower Moon, protagonizado por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. El filme estará disponible en Apple TV+ luego de que Paramount Pictures, una unidad de ViacomCBS Inc, la distribuya en cines.

El último largometraje de Scorsese, El Irlandés, fue lanzado por Netflix.