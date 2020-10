Marjorie de Sousa habló de su hijo Matías: Tengo un principito azul

La actriz venezolana recibió un reconocimiento en Ontario, Canadá, y lo dedicó a su pequeño.

Por: Agencias 12:12 PM / 13/10/2020

Marjorie de Sousa viajó a Ontario, Canadá, donde recibió las llaves de esa ciudad en reconocimiento a su labor altruista.

“Quiero dedicar esta distinción a Dios y a mi hijo (Matías) el motor de mi vida”, dijo emocionada la actriz venezolana tras el homenaje, encabezado por el alcalde Paul León.

Según publicó People en Español, De Sousa (@marjodsousa) fue honrada por su trabajo humanitario de más de cinco años con Unidos Por La Música (@unidosporlamusica_), que promueve conciertos benéficos para ayudar a las comunidades de bajos ingresos.

“Dedico esto también a mis padres por todo lo que han hecho por mí (...) A los medios de comunicación y a mis fans, que me ha apoyado en toda mi carrera”, agregó la bella actriz, que ahora incursiona también en el mundo del canto.

El reconocimiento se produce apenas días después de que se informara que De Sousa ganó a su expareja Julián Gil el pleito por la patria potestad de Matías, el hijo de ambos.

"Es válido estar solos"

Antes de viajar a recibir ese homenaje en Canadá, Marjorie fue consultada por People en Español sobre su situación sentimental actual.

"Yo tengo un principito azul. Estoy disfrutando al máximo el crecimiento de Matías. Me he enfocado mucho en él, en mí, creo que necesitaba ese espacio", respondió, sin dar pistas sobre si alguien ocupa de nuevo su corazón.

"Yo creo que cuando Dios te pone a esa persona en el camino, aunque tú digas que no, si esa persona es para ti, ahí va a estar. Creo que también es válido estos procesos de estar solos, de quererte. Si tú no consigues esa estabilidad contigo emocional, no vas a poder ofrecer nada bueno a nadie, entonces es mejor estar en calma", añadió.

"Me siento muy bien, muy agradecida, me siento contenta, pero no desesperada ni tampoco estoy así como: 'Ay, ya que llegue'. No, estoy muy tranquila, la verdad", aseguró.

Disfruta sus papeles de villana

La estrella de telenovelas como Pecadora, Gata salvaje, y Hasta el fin del mundo, entre otras, destacó el buen resultado que le ha dado interpretar el rol de villana.

Recordó algunas escenas apasionadas de sus actuaciones y lo difícil que es grabarlas. "Creo que las escenas más difíciles nos tocan a las villanas. Yo he tenido la oportunidad gracias a Dios no solo de ser protagonista, sino de ser antagonista", dijo.

"A veces las villanas no solamente están con uno en la historia, sino que te ponen con varios y es súper rudo. Entonces es dejar esa vergüenza que tienes como Marjorie y permitirle a Kendra o a otra de las villanas que he hecho, ser ella".

Dijo que nunca olvida una escena que le tocó hacer con Eduardo Capetillo en 'Amores verdaderos' donde debió quitarse la ropa encima de un escritorio y hacer un striptease.

"Yo tenía tanta pena porque era pensar que estaban todos los técnicos viéndome y yo soy super penosa aunque no lo crean. Decía: '¿La nalga como se me verá, no se verá celulitis? ¿Y cómo se verá la panza? ¡Mete la barriga! Era tanto el estrés. La gente piensa que los besos son de verdad", explicó, divertida.