Mariángel Villasmil: Dejaré el nombre de mi país en alto

La coronación de la zuliana, electa miss Venezuela, fue transmitida por Venevisión la noche de este viernes 25 de septiembre, 24 horas después de que se anunciara su triunfo.

Por: Giuliana Urdaneta 10:00 PM / 25/09/2020

Ataviada con traje de gala, la zuliana Mariángel Villasmil, miss Venezuela 2020, fue coronada oficialmente como la mujer más bella del país, la noche de este viernes 25 de septiembre, en el programa televisivo Noche de coronación.

"No me cabe la emoción y estoy segura de que el Zulia está de fiesta. Me siento emocionada y feliz por representar mi país. Asumo el compromiso que significa el Miss Venezuela y dejaré su nombre bien en alto. Es un sueño hecho realidad lleno de mucho trabajo desde pequeña", dijo Villasmil.

Contó que los minutos de la gala pregrabada, que se vio este jueves 24-S, fueron “momentos de tensión, pero estaba segura de que algo bueno venía para mí porque debes creer en ti, pensar así es fundamental para cumplir tus sueños”.

“Ver el programa fue difícil por los nervios, quizás fue el doble que haberlo vivido. Fue uno de los retos más importantes, pero me siento orgullosa de hacer pertenecido al certamen a pesar de las adversidades”, recalcó.

Sobre la organización, la miss Zulia afirmó sentir orgullo de haber pertenecido al proyecto que “sigue apostando por el país a pesar de los problemas”.

Al mismo tiempo, agradeció el acompañamiento de sus mentores, familia, amigos y todos aquellos que formaron parte en su trayectoria. “Estoy feliz porque represento a todo un país, este logro es también de ustedes”.

La familia de la nueva soberana de la belleza venezolana le dejó un mensaje desde el Zulia, donde se encuentran.

Las otras reinas

Durante la misma gala, Isbel Parra, miss Región Guayana, también fue coronada al ganar el título de miss International 2020. La joven estuvo acompañada de sus familiares en el acto.

“Qué honor ser una de sus reinas, esto es un sueño muy grande que se materializó. Es el concurso con el que siempre soñé, gracias a la Organización por el aprendizaje”, dijo con una sonrisa de emoción.

Aseguró que el camino no termina aún, “más bien se pone más duro, porque hay que traerse esa corona. Trabajaré muy duro y daré lo mejor de mí”.

Por otro lado, Alejandra Conde, representante del estado Aragua, también recibió oficialmente su título de miss Venezuela World 2020.

“Hoy me convierto en su miss Venezuela Mundo para dejar el país en alto, como lo hice con mi querido estado Aragua. Para mí, es un placer haber sido parte de un proyecto y sobre todo en un año tan difícil”, afirmó.

Agradeció todo el apoyo tanto de la Organización como de su familia. Dijo que esta desde la distancia la apoyaron y estuvieron presentes durante la trayectoria como participante.

También resultaron premiadas miss Yaracuy, Daniela Montañés, como miss Amistad; miss Portuguesa, Lisandra Chirinos, como miss Talento, y miss Distrito Capital, Elizabeth Gasiba, como miss Fotogénica.

Además, miss Miranda, Luiseth Materán, como miss Solidaridad, y miss Guárico, Elizabeth Ramos, fue la ganadora del Desfile Top Model.