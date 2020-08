María Celeste después de su despido: Con esto mi carrera no se termina

Tras su salida de Telemundo, la ahora exconductora de 'Al rojo vivo' reveló sus planes para el futuro.

Por: Agencias 11:00 AM / 09/08/2020

Después de dos décadas de levantarse de lunes a viernes a las 6:00 am para revisar periódicos, ver múltiples noticieros y dirigir una junta con su equipo de colaboradores para su programa Al Rojo Vivo, María Celeste Arrarás se levantó la mañana del miércoles 5 de agosto, y por primera vez en años no supo qué hacer.

“(El no sentir) esa energía, esa adrenalina, de repente dije: ‘¿qué es esto?”, confesó a la revista People en Español la periodista puertorriqueña de 59 años, quien no haría su show más ese día o los venideros y optó por dejarse consentir por sus hijos Julián, Lara y Adrián Arvesú en su casa ubicada al sur de Miami. “Me sentí con el pecho apretado”.

Esa mañana, Arrarás recibió una llamada de su hoy exjefe en Telemundo que le informó que había sido despedida del show que llevó su nombre desde abril del 2002, año que salió de Primer Impacto y Univision para unirse a esa cadena rival como su gran estrella.

“Nunca es agradable ser despedido”, dijo la autora de los libros El secreto de Selena y Vive tu vida al rojo vivo, y ganadora de tres premios Emmy por su labor periodística en televisión.

“Me llevo mil sonrisas, logros, experiencias maravillosas”. Y agrega: “No me arrepiento ni un solo día de la decisión que tomé, el día que di el paso de entrar a la cadena (Telemundo)”.

De la noche a la mañana quien ha sido una figura icónica en el periodismo en español en Estados Unidos — y ha recorrido el mundo entrevistando a cientos de políticos, celebridades y protagonistas de noticias— quedó fuera del aire.

Hoy asegura que su carrera no se termina.

“Tengo la puerta abierta y enfrente de mí tengo un sol brillante. Estoy avanzando hacia esa luz y lo que viene va a ser lindo”, asegura la periodista. “Primer impacto fue la secundaria, Al rojo vivo fue la universidad y ahora voy para lo que es la maestría y el doctorado”.

Un día después de recibir la noticia sobre su separación de Telemundo, Arrarás habló con People en Español sobre sus años en la cadena y su futuro.

- ¿Cómo te sientes después de lo sucedido?

- En lo personal estoy muy bien. Nunca es agradable ser despedido. Es la segunda vez que me pasa en mi vida. Me pasó al principio de mi carrera y, por lo tanto, tengo experiencia en como uno se siente. Pero espero que igual que me pasó la primera vez, en esta etapa de mi vida utilice esta experiencia para reinventarme y encontrar nuevas vías de expresar lo que me gusta, que es hablarle al público.

- ¿Cuándo te dijeron que no regresarías más a tu show Al rojo vivo?

- (El) miércoles en la mañana me notificó mi exjefe. Y básicamente lo tomé de una forma muy ecuánime porque estoy bien clara que estos son momentos difíciles para todas las compañías y que hay veces que los jefes tienen que tomar decisiones fuertes por el bien de toda la compañía —y por el bien de los demás. En la vida no tienes que ver las cosas como una víctima, sino verlas de una forma objetiva para no victimizarte.

- ¿Cómo te dieron la noticia?

- Fue muy tranquilo, muy profesional y te diría que hasta cierta forma [mi exjefe fue] cariñoso. Siempre he tenido una muy buena relación con Telemundo. Siempre me han tenido un gran cariño. Y no solo un gran cariño tengo [por la empresa], también un gran agradecimiento. Me dieron un respaldo durante todos estos años monumental.

Hice cosas con mi carrera que ni siquiera muchas de ellas las soñaba y se lograron gracias a mi relación con la cadena. No soy persona de echarle flores a una compañía, lo que digo es (porque) me nace de adentro.

- Después de que te enteraste, ¿a quién llamaste para contarle?

- Al primero que llamé fue a mi agente y (después) llamé a mi papá y a mi mamá porque si ellos llegan a saber y no se enteran por mí, me ahorcan y con razón. Después de eso [llamé a mis hijos] que se despertaron como a mediodía, no quería despertarlos.

Yo misma me maravillo de cómo reaccioné. En estas cosas tú puedes convertirte en tu mejor amigo o tu peor enemigo. Todo depende de cómo enfrentas una situación. Tú puedes verla como víctima y te vas a convertir en tu peor enemigo. La puedes ver como una persona positiva y agradecida y te van a llover las oportunidades y en el proceso vas a ser feliz y no te vas a estancar. Vas a tener tu mente abierta para recoger todas las oportunidades que se te presentan.

- Honestamente, ¿lo esperabas?

- Voy a ser sincera: toda mi vida, en esta carrera siempre he dado el máximo y he puesto el pie firme como si mañana fuera mi último día. Aprendí a tener los pies en la tierra y a nunca amarrarme a la fama. Todos los que me conocen te lo pueden decir. No me emociono por firmar autógrafos, me emociono por las personas que me los piden y me quieren.

Siempre estaba preparada para la parte de no estar en la pantalla. Sin embargo, lo que sí me ha preocupado es la parte financiera. Como soy mamá de tres niños, soy jefa de familia, siempre he tenido esa cuestión de procurar la seguridad, de [tener un] ingreso para seguir proveyendo.

- ¿Tenías un contrato?

- Por suerte me quedaba bastante tiempo de mi contrato. No quiero entrar en detalles porque no me parece de buen gusto, pero me quedaba bastante tiempo. Eso me da una garantía, tengo un colchón. Me siento afortunada porque en estos momentos en que la pandemia ha dejado a tanta gente desempleada, el saber que aún cuando pierdo el empleo me quedo con el ingreso, es una paz mental que la agradezco infinitamente.

- Cuando se enteraron ¿qué te dijeron tus compañeros de Al rojo vivo?

- Tuve que sacar mi caja de pañuelos porque se pusieron bien tristes y muchos de ellos lloraron. Estaba bien fuerte y casi flaqueo cuando los vi a ellos tan emocionados, pero no lo quise hacer para que no se sintieran mal. Cuando estas cosas pasan es cuando la verdadera fibra del ser humano sale a relucir. Las personas que salen para buscarle las cinco patas al gato o para buscar conflicto, criticar, son las personas que se quedan con el corazón chiquito.

No estoy pendiente de quién se queda en mi lugar, ni qué pasó después porque esas cosas son las que te limitan y te estancan. Lo único que quiero es que le vaya bien a lo que venga ahí porque en esa cadena están cientos de personas que adoro y que sé que mantienen a su familia, y quiero que les vaya bien porque a mí me va a ir bien. Cuando tienes tu corazón lleno de amor y lleno de cosas positivas todo lo que te viene en el futuro se te multiplica en amor y positivismo.

Para mí, al final fue bien lindo trabajar con Myrka Dellanos, le tengo un gran cariño. Eso fue un regalo extra. (También) adoro a Jessica Carrillo, quien está esperando un bebé, y decíamos que era el bebé de todos.

- Tus seguidores no se quedaron callados ante la noticia…

- Me quedé con la boca abierta. Estuve viendo los mensajes hasta las dos de la mañana y me quedé dormida con el teléfono prendido porque mis ojos ya no daban para ver tantas cosas lindas. Me emocionó, me enterneció. El trabajo de tantos años la gente lo entendió, lo captó, lo recibió bien.

Con esto mi carrera no se termina. Yo busco otras formas de comunicarme, tengo las redes sociales. Tengo una cantidad de seguidores en las redes sociales que a veces son más que cualquier programa. Leer sus mensajes me puso la piel chinita, que no todo el mundo tiene el privilegio de ver en vida el agradecimiento y el cariño de la gente como yo lo vi ayer y en las últimas horas. Me he sentido realizada como persona y ser humano.

He sentido que el sacrificio, la honestidad con la que he dado mi trabajo en todos estos años rindieron frutos. Lo que sembré floreció.

- ¿Te dijeron si el programa saldrá del aire o continúa?

- No me dijeron nada y no pregunté, porque una vez que no estoy ahí, no quiero parecer como una chismosa, como una mujer que tiene sentimientos malos para el show. Obviamente me enteraré porque (la noticia) me llegará igual que a todo el mundo. Pero espero que sea todo bueno.

- ¿Cómo fue tu primer día sin grabar el show?

Si me oyes la voz, el entusiasmo no se finge [pero] no te lo voy a pintar [que fue] color de rosa. Esta mañana (que) me desperté y me vi que no tenía que leer 800 periódicos, que no grabé las noticias, que no tenía que cambiar de canal para verlo todo porque no tenía mi llamado editorial con todo el team [para] decir las cosas que tenía para el show… (El no sentir) esa energía, esa adrenalina, de repente dije: ‘¿qué es esto?’. Me sentí con el pecho apretado, me puse a arreglar mi cocina, a lavar platos y agarré a mi perro y me lo llevé a pasear tres veces. Él me [miraba] como diciendo: ‘¿es mi cumpleaños?’. Él estaba muy feliz.

(Me) dije: ‘déjame canalizar esto, esta emoción, esta cosa que no entiendo todavía’, que la voy a tener que dominar para que no tome control porque ahora es una nueva etapa. Dije: ‘déjame hacer algo positivo, tengo que pasear a mi perro, ver la naturaleza’. Me puse a hablar por teléfono, a darle las gracias a la gente por los mensajes tan lindos y [así] se me quitó [la mala sensación] en un instante.

- ¿Cómo te apoyaron tus hijos?

- Mis hijos tan bellos. Mi hija Lara, ella sabe que tomo té, entonces me trajo té de sabores durante todo el día. Se acostó conmigo en la cama sin decir una palabra, calladita, calladita, solamente para que yo sintiera su presencia cerca porque yo estaba en la cama escribiendo todas las cosas y hablando con la gente. Mi hijo Adrián que próximamente se lanza como cantante, me dijo: ‘¿quieres que te cante algo?’. Y me cantó una cosa de lo más linda. Mi hijo Julián me cocinó. Me consintieron muchísimo y están bien obedientes.

- ¿Estás abierta a trabajar en otra televisora?

- Estoy abierta a todo. Tengo la puerta abierta y enfrente de mí tengo un sol brillante que me está dejando ciega. Estoy avanzando hacia esa luz y lo que viene va a ser lindo.

- ¿Qué te llevas de Telemundo?

- Me llevo mil sonrisas, logros, experiencias maravillosas. ¿Qué no he logrado con Telemundo? No me arrepiento ni un solo día de la decisión que tomé, [del] día que di el paso de entrar a la cadena. Viajé el mundo entero, tuve asiento de primera fila en hechos históricos, debatí a políticos, hice televisión en ingles, estuve en las grandes ligas. Viajé desde el Polo [Norte] hasta el desierto del Sahara, nadé con ballenas grises en medio del Golfo de México. No hubo ni una cosa que se me quedara afuera. He estado en letreros y posters gigantes en medio de [las vallas publicitarias de] Times Square.

-¿Cuáles son tus planes?

- En estos días lo que voy a hacer es digerir bien lo que pasó y darme buena vida, y después de eso a mí me gusta mucho jugar tenis pero me costaba [practicarlo] porque si jugaba por la mañana quedaba con el pelo horrible cuando me tocaba presentar el show y como me estaba haciendo yo misma el pelo [para presentar el show desde casa era imposible]. Ahora voy a coger las mañanas para jugar tenis, ese es un proyecto para la parte física y mental.

He tenido más de diez llamadas [con propuestas] de personas que me han dicho: ‘tengo este proyecto para ti, quiero que hagas esto, vamos a hacer una lluvia de ideas’. He apuntado todos esos nombres en una lista, la próxima semana las voy a llamar y voy a explorar posibilidades, puede ser en otras áreas. Estoy abierta a todas las posibilidades y es hasta excitante a estas alturas de la vida tener tantas opciones.