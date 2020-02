Marc Anthony producirá una serie infantil animada

Irá dirigida a niños de 4 a 8 años de edad, contará la historia de una llama y llevará el nombre de "Gloria (doesn't) Know it All".

Por: EFE 03:38 AM / 11/02/2020

El artista y empresario estadounidense Marc Anthony anunció que prepara una serie animada infantil para niños de 4 a 8 años de edad, que contará la historia de una llama y llevará el nombre de "Gloria (doesn't) Know it All".



El anuncio fue realizado por la división de entretenimiento de su firma, Magnus Media y Mundoloco CGI, el estudio de animación del aclamado director argentino Juan José Campanella y la empresa Lanugo Media Inc.



"Me llena de mucha emoción comenzar el nuevo año con el anuncio de un proyecto que destacará el esplendor y la diversidad de nuestra cultura latina para los niños de todo el mundo y emocionado con la oportunidad de inspirar a familias y las generaciones jóvenes con esta historia", dijo en un comunicado Marco Antonio Muñiz, el nombre legal de Marc Anthony.

Marc Anthony será productor ejecutivo y productor ejecutivo musical de la serie, que contará con una banda sonora inédita que irá acompañando las aventuras de la pequeña llama, que es enviada "a visitar a su abuelita en un pueblo mágico donde descubre su maravillosa cultura latina", adelantó el artista.



"Estamos encantados de enorgullecer a todos aquellos que se sienten diferentes, sin importar de dónde vengan. Queremos celebrar la diversidad y nuestra rica cultura, desde América Latina hasta el mundo entero", agregó Campanella.



La historia, creada por Carla Curiel, Roberto Castro, Felipe Pimiento y Gastón Gorali, está centrada en "realismo mágico y música", afirma el comunicado.



Los cofundadores de Mundoloco CGI, Campanella y Gorali, actuarán como productores ejecutivos y "showrunners".



"Hemos reunido un equipo verdaderamente poderoso, creando historias únicas que resonarán en el público de todo el mundo, con canciones originales seleccionadas por uno de los artistas más relevantes de nuestros tiempos", afirmó Gorali.



Curiel y Castro coproductores ejecutivos para Lanugo Media afirmaron que "el viaje de Gloria tuvo su inspiración en nuestras hijas gemelas Adriana y Emilia, quienes están experimentando su propia travesía de autodescubrimiento y pertenencia".



Esta es la segunda aventura empresarial y artística de Marc Anthony en el mundo infantil. En 2017 sacó la versión infantil de sus éxitos en el disco "Marc Anthony for Babies".