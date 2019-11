11:23 AM

Maracaibo tendrá este 29-N una tarde de guarachas y cumbias

L. Dagand

“Carmen se me perdió cadenita / con el Cristo del Nazareno, que tú me regalaste/ Carmen, Que tú me regalaste”. Con esta reconocida canción se invita a los marabinos a disfrutar este viernes 29-N de una tarde de fiesta para recordar las décadas de los 60 y 70

El evento contará con la participación de Willy Quintero, famoso por cantar en el Súper Combo Los Tropicales y Los Melódicos y ser la voz exitosa de Se me perdió la cadenita, La prima. La cumbiamberita y Rosario de estrellas.

El relacionista público Humberto Albarrán Morillo invita a la colectividad marabina a la actividad llamada El Reencuentro del Pasado en el Cerro, a realizarse en la calle 84, con avenida 2 El Milagro, en el sector del mismo nombre, frente al antiguo club Naiguatá.

La cita –dijo—iniciará a las 4:00 de la tarde.

Humberto Albarrán invita a la tarde de recuerdos en El Milagro.

La actividad busca añorar las décadas de los años 60 y 70 de la ciudad de Maracaibo, a través de música, recuerdos y chistes, que marcaron a una generación al ritmo de la guaracha y cumbia, recalcó Albarrán.

“Este esfuerzo se realiza con la intención de unir a todos los que vivimos esas épocas. La soledad se siente debido a la ida de muchos seres queridos, además queremos enseñar a los jóvenes estampas que marcaron una generación, regalarles los mejores recuerdos del pasado, en la realidad de hoy”, expresó Albarrán.