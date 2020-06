Maluma y Aya Nakamura se unen en el remix de "Djadja"

La canción Djadja es sencillo de Platino en todo Europa, gracias a lo cual Nakamura es la primera artista francesa femenina en llegar al top de las listas holandesas desde Edith Piaf en 1961.

Por: EFE 07:13 PM / 12/06/2020

La artista francesa de origen maliense, Aya Nakamura, y el cantante colombiano Maluma, unieron sus voces para darle vida al remix de "Djadja", una propuesta musical que fusiona las culturas de África, Europa y de América.



El tema original afropop, que hace parte del álbum homónimo y certificado cuádruple platino de Nakamura, ha tenido más 570 millones de visitas en YouTube y 400 millones de reproducciones en plataformas digitales con su versión original.



La canción Djadja es sencillo de Platino en todo Europa, gracias a lo cual Nakamura es la primera artista francesa femenina en llegar al top de las listas holandesas desde Edith Piaf en 1961.



Igualmente, en noviembre de 2018, Nakamura se convirtió en la primera artista femenina en tener siete canciones de un álbum en el top 10 francés de forma simultánea.



La nueva versión del hit de Nakamura ya tiene cerca de 200.000 reproducciones en Youtube, plataforma en la que la cantante tiene más de 1.5 billones de visitas.



Maluma, ganador de un Grammy Latino, compartió en sus redes sociales la emoción de colaborar con la artista nacida en Mali.



El 28 de mayo el artista ya había anunciado que participaría en el remix de la canción a través de un particular video en el que se le ve en el baño y el cual recibió cientos de comentarios de sus seguidores en Instagram que anotaron que el cantante no se lavó las manos al salir.



El colombiano se unió a Nakaruma con una pegajosa letra en español con la que adaptó a su estilo la canción original que ya había puesto a bailar a artistas como Madonna, Sam Smith y Anitta.



Nakaruma fue incluída en 2019 en el Forbes '30 Under 30', consiguió una nominación a los BET Awards en la categoria de Best International Act y fue reconocida ese mismo año en la categoría R&B del Music Moves Europe Talent Awards.