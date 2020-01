Majida Issa, Mark Tacher y Luciano D'Alessandro: "Operación Pacífico" honra a los policías honestos

"Operación Pacífico" tendrá la dura tarea de recuperar el primer lugar de sintonía que durante seis temporadas tuvo "El señor de los cielos" .

Por: EFE 09:00 AM / 30/01/2020

Los actores Majida Issa, Mark Tacher y Luciano D'Alessandro, los protagonistas de "Operación Pacífico", afirmaron en una entrevista con Efe que esta nueva serie de Telemundo hace honor a los policías y militares honestos y a las mujeres que se mueven y triunfan en un mundo de hombres.



"Se llama 'Operación Pacífico' porque está enfocada en el tráfico de la droga desde Colombia hacia México y eso se hace del lado del Pacífico", dijo la actriz colombiana, quien encarna a la protagonista Amalia Ortega.



En la serie, que se estrenará en Estados Unidos el 10 de febrero en el horario estelar de las 10.00 de la noche, "ella es una capitana que se mueve en un mundo de hombres lo que le trae muchísimos problemas", explicó la artista, quien dejó su papel de La Diabla en la serie "Sin senos sí hay paraíso" para hacer este proyecto.



El actor Mark Tacher aportará los momentos "agridulces" con su interpretación del coronel mexicano Gabriel Pedraza, un hombre obsesionado con capturar a un narcotraficante conocido como "El Guapo", a quien nunca nadie le ha visto la cara.



"Pedraza es un mexicano que llega a Colombia persiguiendo a El Guapo y hace de eso el objetivo principal de su vida", explicó Tacher.



El coprotagonista agregó que esta "serie es un homenaje a los policías y militares que tienen familias, que sufren, se enamoran y viven al servicio de los demás".



Ambos actores coincidieron en subrayar que su mayor "orgullo" es participar en lo que ven como un "homenaje a los policías y militares que entregan su vida haciendo las cosas bien".



Explicaron que no se puede confundir con "apología a nada" y que: "dejamos claro que los buenos somos más y que los malos solo ganan si los buenos no hacen nada".



Issa y Tacher presentaron la serie en la sede de Telemundo en Miami, acompañados del venezolano Luciano D'Alessandro, conocido por sus roles en "Celia" y "La esclava blanca".



El actor, que se nacionalizó colombiano recientemente, interpreta a Jorge Camacho, el marido de Ortega. "Es un hombre machista, que no está contento con que su esposa trabaje rodeada de hombres y que viva poniendo su vida en peligro", explicó.



D'Alessandro reveló entre risas que "como no encuentra amor en su casa, decide ir a pagar por él".



Además manifestó que su personaje tiene poco que rescatar, con excepción de que "es un gran padre".



Entre los tres crean con sus personajes un tradicional triángulo amoroso, en una serie que aseguran que "no tiene nada de tradicional" y que describen como un paso más en la complejidad de sus roles, realismo en las acciones y excelencia fílmica, dentro del compromiso de Telemundo Global Studios con producciones de talla internacional.



"Operación Pacífico" es parte del acuerdo de la cadena estadounidense con Fox Telecolombia, que ya ha dado éxitos como "Sin senos sí hay paraíso" y la miniserie "Jugar con fuego".



En el nutrido elenco de esta producción se destacan reconocidos actores colombianos como Christian Tappan ("Narcos", "Distrito Salvaje") y Jorge Enrique Abello, quien saltó a la fama internacional en la versión original de "Yo soy Betty la fea".



Los mexicanos Julio Bracho y la colombiana Johanna Fadul son otros de los actores reconocidos internacionalmente que participan en la producción.



Aunque Issa y Tacher tienen experiencia reciente dentro del género de las llamadas "narconovelas", ella con su interpretación durante cuatro temporadas de La Diabla en "Sin senos si hay paraíso" y él como parte del elenco de la segunda temporada de "La reina del sur” (2019), ambos se mostraron felices del mensaje y la crítica que lleva "Operación Pacífico".



A Issa le emociona que la historia ponga el foco sobre "los que lo hacen bien", pero sin dejar de denunciar cuánta corrupción hay en nuestros países.



"Operación Pacífico" tendrá la dura tarea de recuperar el primer lugar de sintonía que durante seis temporadas tuvo "El señor de los cielos" y que, en la séptima que termina este viernes, perdió tras la muerte del personaje principal Aurelio Casillas, a cargo del actor mexicano Rafael Amaya.