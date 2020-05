Mafalda y otros personajes argentinos enseñan hábitos para prevenir el Covid-19

La iniciativa 10 cuidados ilustrados del coronavirus contó con la colaboración de varios dibujantes, quienes concienciaron sobre la importancia de acciones como lavarse las manos frecuentemente, usar mascarillas, no tocarse la cara y ventilar todos los espacios de la casa.

Por: EFE 04:00 PM / 03/05/2020

Un grupo de ilustradores argentinos, entre los que se encuentra Quino, el creador de Mafalda, cedieron a sus personajes más célebres para difundir hábitos de prevención del coronavirus SARS-CoV-2, con viñetas que publicaron los diarios del país este domingo 3-M, Día Internacional de la Libertad de Prensa.







La iniciativa 10 cuidados ilustrados del coronavirus contó con la colaboración de los dibujantes Quino, Meiji, Lunik, Daniel Paz, Maitena, Altuna, Sendra, Langer, Isol, REP, Daniel Santoro y Olivetti, quienes concienciaron sobre la importancia de acciones como lavarse las manos frecuentemente, usar mascarillas, no tocarse la cara y ventilar todos los espacios de la casa.







El presidente Alberto Fernández empleó sus redes sociales para agradecer a los participantes por "comprometerse con esta causa, que es de todos los argentinos".







Las ilustraciones pueden verse hoy en todos los diarios del país y en las redes sociales, y además serán distribuidas en formato cuadernillo "para que cada hogar argentino pueda acceder a estas recomendaciones", según un comunicado oficial.







La ilustradora Alejandra Lunik, nacida en Chile y afincada en Argentina, aseguró a Efe que participar en esta campaña fue "un orgullo" y le dio "esperanza" de cara al futuro.







"Participar de esta campaña es un orgullo y también que salga en todos los medios me hace sentir que formo parte de algo más grande y entonces también me da esperanzas de que en algún momento esto va a pasar y eventualmente vamos a estar mejor", aseguró.

Lunik ilustró la recomendación de toser en el pliegue del codo, para lo que empleó a su personaje Rodete."Estornudar es como caerse, es como patinarse con una cáscara de banana, es gracioso", agregó.Miguel Repiso, más conocido como REP, ilustró el consejo de no difundir noticias falsas, ya que considera que "son un mal de estos tiempos de encierro, el de picotear sobre las mentes encerradas para provocar microescaramuzas a favor de los intereses de los medios".