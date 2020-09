Madonna dirigirá y escribirá una película sobre su carrera

"Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión", aseguró Madonna.

Por: EFE 03:40 PM / 15/09/2020

Escritora, directora y protagonista: Madonna asumirá todos esos roles en una película que grabará con Universal Studios sobre su carrera musical de cinco décadas.







El proyecto, confirmado este martes 15-S por los estudios de Hollywood, narrará la vida de la artista desde que llegó en la década de 1970 a la ciudad de Nueva York, donde se sumergió la escena cultural "underground", hasta que conoció un éxito de masas en el que se ha mantenido con infinitas reinvenciones.







"Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión", aseguró Madonna en un comunicado.







No es habitual que una artista de su envergadura dirija la cinta sobre su propia vida como muestra el caso de "Rocketman", el filme musical sobre Elton John estrenado en 2019 en el que el músico se limitó a intervenir como consultor.







Mientras se desconoce cuándo comenzará la producción de la nueva película y quién formará parte del reparto o encarnará a Madonna en diferentes etapas, la autora de "Material Girl" ha dejado claro que sus canciones tendrán mucho peso en la cinta.







"El foco de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en movimiento y el arte me ha mantenido con vida", detalló.







Para escribir el guion la cantante está trabajando con Diablo Cody, ganadora del Óscar por "Juno" (2007), con quien había subido varias imágenes en redes sociales que anticipaban el proyecto.







Durante un directo en Instagram de la semana pasada, Madonna afirmó que el argumento documentará su llegada como artista en Nueva York a principios de los años 80 y sus interacciones con Andy Warhol, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat y Martin Burgoyne.







También abordará su premiada actuación en la gran pantalla con la película Evita, que según ella la llevó a un incómodo encuentro con Andrew Lloyd Webber mientras adaptaba su musical.







A lo largo de cinco décadas, Madonna ha vendido más de 330 millones de copias en todo el mundo, mantiene el récord de la artista femenina más exitosa y ha sido citada en numerosas ocasiones por celebridades y cantantes de generaciones posteriores.