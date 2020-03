"Luis Miguel, la serie" y "Amores Modernos", retrasadas por el virus

Netflix ha suspendido todas sus producciones originales y preparan un fondo para ayudar a la industria en diferentes lugares del mundo.

Por: EFE 08:30 AM / 21/03/2020

Las actividades de la producción audiovisual en México se están cancelando progresivamente ante el avance del coronavirus, si bien todavía no hay un número de contagios tan elevado como en otros países (164).



El rodaje de la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie", cuya primera entrega tuvo gran éxito internacional, se encuentra paralizada hasta nuevo aviso, anunció este viernes 20 de marzo en redes sociales el actor argentino César Bordón, quien interpreta a Hugo López, mánager de Luis Miguel (Diego Boneta).



Asimismo, la película Amores Modernos, dirigida por Matías Meyer y protagonizada por Ludwika Paleta, Leonardo Ortizgris e Ilse Salas, ya estaba lista para estrenar el 27 de marzo pero su presentación oficial se ha pospuesto sin fecha concreta.



Por su parte, Netflix ha suspendido todas sus producciones originales y preparan un fondo para ayudar a la industria en diferentes lugares del mundo, México incluido, explicó una portavoz de la compañía.



"Esta comunidad ha apoyado a Netflix en los buenos tiempos y queremos ayudarlos en estos momentos difíciles, sobre todo mientras los gobiernos definen qué tipo de apoyo económico brindarán", agregó.



"Así, hemos creado un fondo de 100 millones de dólares para ayudar a la comunidad creativa que se ha visto afectada", detallaron en un comunicado.



Aunque todavía se está gestionando la creación del fondo y sus usos, adelantaron que la mayoría del presupuesto irá destinado "a ayudar a los trabajadores afectados en nuestras producciones alrededor del mundo".



"El diablo entre las piernas", del director mexicano Arturo Ripstein, protagonizado por Sylvia Pasquel y Alejandro Suárez, iba a estrenarse este viernes, pero de nuevo por evitar las grandes aglomeraciones, se ha pospuesto su estreno oficial en México.



También se canceló sin fecha la presentación de "¿Y cómo es él?", protagonizada por Mauricio Ochmann y Omar Chaparro y dirigida por Ariel Winograd, que estaba programada para el 3 de abril.



Y lo mismo sucedió con el estreno programado para este viernes de "Vaquero del mediodía", un documental de Diego Enrique Osorno sobre Samuel Noyola, un poeta que desapareció hace diez años y fue considerado por Octavio Paz como "el poeta más inspirador de su generación".



Una de las empresas audiovisuales más importantes de México, Televisa, decidió modificar la programación de sus canales y decidió posponer importantes proyectos para no poner en riesgo tanto a trabajadores como a presentadores, artistas o público.



Se cancelaron, por ejemplo, las grabaciones del concurso de talentos "Pequeños Gigantes", a pesar de que el primer episodio ya estaba grabado y se emitirá este domingo.



Sin embargo, según un vídeo en directo que compartió en Instagram la actriz Angelique Boyer, las grabaciones, al menos de la telenovela en la que participa "Imperio de mentiras", en Televisa San Ángel, en el sur de Ciudad de México, siguen en marcha.



"Nos sentimos muy afortunados de poder seguir trabajando hasta que el gobierno nos de indicaciones de las medidas que debemos de tomar, hasta que ellos nos digan lo podemos hacer", comentó la actriz.



La polémica en relación a cancelar o no producciones, estrenos e incluso festivales lleva varios días en México, ya que los casos han ido aumentando progresivamente pero todavía no se alcanzan los niveles de otros países.



Muchos abogan por ser precavidos y limitar la actividad de la población a trabajos que sean imprescindibles y otros opinan que es mejor hacer vida normal, con precauciones de higiene y sana distancia.



Asimismo, muchos actores mexicanos decidieron quedarse en casa e instar a sus seguidores que hagan lo mismo para así poder frenar el aumento de contagios de coronavirus en este país.