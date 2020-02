Luciano D’Alessandro será un "machista" en la serie Operación Pacífico

El actor venezolano dio detalles sobre su nuevo trabajo que se estrenará este lunes 10 de febrero,

El actor venezolano Luciano D’Alessandro habló con la revista Ronda sobre su paso por la televisión colombiana y dio detalles sobre su nuevo trabajo en Operación Pacífico que se estrenará este lunes 10 de febrero.

“Mi personaje se llama Jorge Camacho, es el esposo de la protagonista. Es un hombre complejo ya que es un buen papá, pero no es tan buen esposo. En algunos momentos te va a caer bien y otras lo van a odiar. Es un personaje machista y egoísta”, comentó Luciano.

D’Alessandro contó que interpretar este personaje le resultó divertido puesto que es todo lo contrario a su trabajo anterior. “Una de las cosas que más me gustó es hacer algo diferente a lo que venía haciendo. Venía de protagonizar 'La ley del corazón', en la que el personaje era un príncipe y ahora me toca hacer Jorge, que es todo lo contrario y eso uno lo agradece como actor”.

Para el galán de novelas el gran éxito obtenido en el país vecino fue inesperado. “Cuando uno hace un proyecto en otro país siempre espera tener éxito, pero la verdad, no me esperaba el éxito que tuve en Colombia. Y me refiero específicamente a La ley del corazón, proyecto que protagonicé y me abrió las puertas de Colombia y de Latinoamérica”, comentó el anzoateguiense al medio digital.

El actor también habló sobre su experiencia trabajando fuera del país, declaró que “estar en una producción de Telemundo para Estados Unidos es algo que siempre lo pone a uno feliz”.

El venezolano comentó sobre los desafíos que tiene al ejercer su profesión en el exterior “lo más difícil es que siempre te tienes que esforzarte más que cuando estás en tu país. Y por suerte tuve la bendición de tener una formación en nuestra querida escuelita Rctv”.