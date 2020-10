Lucero: “Estoy en una etapa inmejorable de mi vida”

La actriz mexicana prepara un disco digital recopilatorio de 40 canciones llamado Lucero 20 y 20.

Por: EFE 08:40 AM / 04/10/2020

La cantante y actriz mexicana Lucero llegó a los 40 años de carrera artística con una mente más abierta, más cercana que nunca a su público, renovada y feliz de recoger los frutos que su incansable trabajo le ha dejado.

“Estoy en una etapa de mi vida inmejorable, hay un cúmulo de experiencias maravillosas, de la madurez de la mujer que soy por ser mamá desde hace muchos años, más experimentada artísticamente y con más estabilidad en todo lo que hago. Me siento satisfecha y orgullosa de lo que he alcanzado, es un gran momento”, aseguró la cantante en una entrevista con EFE.

A este nuevo momento de vida lo enmarcan un disco digital recopilatorio de 40 canciones llamado Lucero 20 y 20, un pódcast donde comparte sus experiencias con su público, un canal de Youtube que pretende lo mismo y nuevos retos que han roto la barrera de la edad al estar actualizada en lo últimos de las redes sociales.

Los temas del material son una mezcla de canciones que han quedado intactas tal y como su público las conoce, con otras que han sido reversionadas y renovadas con la intención de sorprender a sus seguidores.

Sin embargo, cada una de ellas ha sido elegida para dar una visión completa de la diversidad del repertorio de Lucero.

Pop, banda sinaloense, mariachi y baladas son algunos de los géneros que enmarcan su carrera musical y que acompañan esta entrega digital, entre sus favoritas está la canción de su autoría Te deseo lo mejor o Sobreviviré, entre otras.

“Volver a escuchar estos éxitos me trae muy buenos recuerdos, escoger 40 canciones para 'Lucero 20y20' no ha sido fácil, representan diferentes etapas de mi carrera. Se dice fácil pero son 40 años de mucho trabajo y de una carrera ininterrumpida”, mencionó la cantante.

Lucero asegura que, a diferencia de muchos otros artistas, ella disfruta de verse en la pantalla o escuchar sus discos, incluso es una situación común que la cantante haga una revisión de sus trabajos para recordar, ensayar o mejorar su propio trabajo.

“Me gusta ver mis telenovelas, ser público de las cosas que hago porque así también me doy cuenta de cuál es el resultado final, me sirve escuchar mis canciones para repasarlas, me recuerdan momentos, me gusta oírme y no me da pena, es algo que disfruto y que tengo costumbre de hacer desde chiquita”, aseveró.

Recuento con propia voz

Además del disco, Lucero ha sabido acercarse a sus fanáticos de toda la vida y a personas más joven con sus proyectos digitales tales como su canal de YouTube, sus redes sociales y su más reciente pódcast: Aquí Lucero. Mi historia con voz propia.

En él, se escuchan historias detrás de las grabaciones de los éxitos como errores en el sonido, qué sucedía en el estudio durante las grabaciones de su primer disco, el día en que olvidó su pasaporte y no pudo viajar, entre otras cosas.

“Es para recordar momentos únicos, cosas que el público probablemente vio a través de una pantalla y que tal vez no saben lo que hay detrás, qué sentía yo o que estaba pasando en ciertos eventos. Son parte de una biografía que me encanta compartirla con la gente”, aseguró.

Además, la cantante se ha aventurado a abrir una cuenta de TikTok después de haberse rehusado por un tiempo y asegura que una de las razones por la que lo hizo fue para mantenerse actualizada y cerca de la gente más joven, de la que dice aprender mucho.

Asimismo, el éxito que ha traído la retransmisión de la telenovela que protagonizó en el 2010, “Soy tu dueña”, le ha generado mucho orgullo y asegura que la actuación sigue siendo una de sus grandes pasiones.

Sin embargo, explica que no ha llegado ningún proyecto que la motive a retomar la disciplina.

“En los recientes proyectos que me han ofrecido no me he sentido conforme, prefiero esperar para hacer algo que me llene y que sea también de la calidad de trabajos que he hecho antes, siempre abierta a las posibilidades de hacer televisión”, afirmó.