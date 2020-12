Los tres hijos de Nacho con Inger ya conocieron a su hermanita Mya

El encuentro fue a través de videoconferencia. Nacho dijo que cuando se pueda viajar, espera reunir a todos sus hijos pues tiene la ilusión que se puedan criar "todos juntos".

Por: Agencias 11:46 AM / 09/12/2020

Nacho Mendoza ya "presentó" su bebé Mya Michelle a los tres hijos que el cantante tuvo con su expareja Inger Devera.

El reencuentro familiar fue por videoconferencia, según contó el cantautor venezolano en una entrevista a Viviana Gibelli.

Nacho vive con su bebé y su actual pareja, Melanny Mille, en Margarita; mientras los tres hijos que tuvo con la bailarina Inger Devera viven en Miami con su mamá.

El exitoso cantante de música urbana -que atraviesa por un buen momento profesional, pues arrasa con sus temas La Buena y Contigo- narró los detalles del encuentro virtual entre sus hijos.

"Miguelito, cada vez que hablo con él, he cometido el pequeño error de hacerlo sentir con responsabilidad de cuidar a su hermana, así que está todo el tiempo atento, como en emergencia con la niña", explicó entre risas, según reseña People en Español.

El mayor de los tres ya siente que tiene que cuidar a su hermanita y se lo toma muy en serio. "Tengo que relajarlo un poquito más porque si es así a través de los videos, va a ser difícil cuando esté con ella, y tampoco esa sobreprotección de los hermanos porque va a tener cuatro varones por encima de ella ¡que no quiero que no la dejen vivir! No le van a dejar tener un novio tranquila", bromeaba lleno de felicidad sobre sus hijos.

La relación con ellos es maravillosa, describe Nacho, y aunque por el momento y debido a las circunstancias él está en Venezuela, su relación es diaria, muy fluida y llena de amor. Ellos, los cinco hijos que tiene, son su inspiración en todo lo que hace.

Su ilusión es "criar a todos sus hijos juntos", así como le criaron a él siendo nueve hermanos. "Eso implica tener que mover a mi hija y Melany a los Estados Unidos", añadió. Pero antes el mundo tiene que volver a la normalidad y que no haya riesgos de salud para nadie. Cuando eso pase, tiene claro que le gustaría acostumbrar a Mya a viajar a Miami para visitar a sus hermanos y disfrutar de toda su familia unida.

Nacho tiene cinco hijos: Diego (el mayor, fruto de su relación con Yoelis Rivera cuando el artista apenas tenía 19 años), Miguel, Santiago, Matía (estos tres con Inger Devera) y Mya Michelle (con Melany Mille).