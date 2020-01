Los comerciales del Super Bowl le apuestan a Hollywood con un toque político

Actores de la talla de Chris Evans, Winona Ryder, Bryan Cranston, entre otros, protagonizarán los anuncios publicitarios, cuya transmisión tiene un valor de 5,6 millones.

Por: EFE 01:30 PM / 31/01/2020

Medio Hollywood está en Miami este fin de semana para asistir a las fiestas y eventos en torno al Super Bowl, pero la mayoría de las estrellas estará en la pantalla de televisión durante los esperados comerciales, que vuelven la transmisión de este domingo 2-F en la más vista de Estados Unidos.



Actores de la talla de Chris Evans, Winona Ryder, Bryan Cranston, Jason Momoa, Sam Elliott, Wesley Snipes, Molly Ringwald, Snoop Dogg, Keanu Reeve y John Krasinski, entre muchos otros, protagonizarán los anuncios publicitarios, cuya transmisión tiene un valor de 5,6 millones de dólares por 30 segundos.



Hasta el presidente del país, Donald Trump, y el precandidato presidencial Michael Bloomberg han gastado, según ha trascendido, más de 10 millones de dólares cada uno para promover su imagen como la persona ideal para ganar las elecciones nacionales de noviembre de este año.



Esta necesidad de aparecer en este espacio publicitario tiene su razón de ser: la audiencia de 2019, tan solo en Estados Unidos, alcanzó los 98,2 millones de personas y que este año el partido de la final del fútbol americano, entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City, será transmitido en 120 países.





UN SECRETO A VOCES



Si bien algunas empresas guardan sus vídeos comerciales bajo llave hasta el evento, otros ya han "filtrado" el suyo en las redes sociales y YouTube.



En el grupo de fabricantes de vehículos, un asistente asiduo a esta vitrina de publicidad, las pautas que más han llamado la atención son las de Hummer, que tiene al basquetbolista LeBron James promoviendo su primer vehículo eléctrico.



El cantante John Legend y su esposa, la modelo Chrissy Teigen, protagonizan el de Genesis, mientras que Maisie Williams (Arya Stark en "Game of Thrones") aparece cantando "Let It Go" de la película "Frozen" en un Audi e-tron Sportback.



Para completar, el capitán américa, Chris Evans, aparece con el actor y director John Krasinski, la comediante Rachel Dratch y el beisbolista dominicano David Ortiz promocionan el sistema de asistencia para estacionar de Hyundai.



Hubo, además, compañías que sin enseñar el video han dado datos clave al respecto. Allí está Jeep, que tendrá un anuncio de 60 segundos con el veterano actor Bill Murray, quien recreará escenas de su película "Groundhog Day".





LOS NUEVOS Y VIEJOS ANUNCIANTES



El gigante de las ventas Walmart, la red social Facebook y la nueva plataforma de "streaming" Quibi son algunas de las empresas que tendrán comerciales en el Super Bowl por primera vez.

Fotografía cedida por Audi que muestra a la actriz inglesa Maisie Williams, conocida por interpretar a Arya Stark en la aclamada serie Game of Thrones, en una escena de un comercial que será transmitido el próximo domingo en el Super Bowl, en Miami.





Procter & Gamble, que ha mantenido una presencia constante en el Super Bowl en los últimos años, contará también con un anuncio de 60 segundos, en el que estarán representadas siete de sus marcas, con la aparición de algunos de sus portavoces como Rob Riggle, Busy Philipps, Isaiah Mustafa, Troy Polamalu, Sofía Vergara y su hijo Manolo González-Ripoll Vergara.



Por su parte, Pepsi tiene a Missy Elliott y H.E.R. pintando de negro una lata roja, que recuerda a la de Coca-Cola, mientras cantan una nueva versión del éxito de los Rolling Stones "Paint it Black".



Las dos ídolas de los adolescentes en los años 80, Winona Ryder y Molly Ringwald, estelarizan dos comerciales que ya han sido comentados en pleno por internet.



Ryder, cuya popularidad ha regresado gracias al éxito de la serie de Netflix "Stranger Things", está en el centro del anuncio de Squarespace, que la lleva a su pueblo natal, en el estado de Minnesota.



Ringwald tiene una parodia de Amazon, en nombre del grupo Aguacates de México.





HOLLYWOOD Y SU LENTE



La bebida gaseosa Mountain Dew contrató a los actores Bryan Cranston ("Breaking Bad") y Tracee Ellis Ross ("Black-ish") para recrear una escena de la película "The Shining".

Fotografía cedida por SquareSpace que muestra a la actriz estadounidense Winona Ryder en una escena de un comercial que será transmitido el próximo domingo en el Super Bowl.





La estrella de "Aquaman", Jason Momoa, sale en un comercial de la empresa de crédito Quicken Loans, mientras que la comediante Ellen DeGeneres y su esposa, la actriz Portia de Rossi, están en el centro de la campaña de Amazon para seguir expandiendo la presencia de Alexa en los hogares.



Los estudios de Hollywood también han querido aprovechar la gran audiencia. Snoop Dogg y Keanu Reeves son parte de la promoción de la nueva película de "Spongebob".



Amazon presentará un tráiler de su nueva serie "Hunters", protagonizada por Al Pacino, sobre una banda de cazadores de nazis en Nueva York durante la década de los años 70.



También se esperan adelantos de la segunda entrega de la saga fílmica "A Quiet Place" y otras películas como "Sonic the Hedgehog".



Además, se rumora que es posible que "Top Gun: Maverick", "Fast & Furious 9", "Minions: The Rise of Gru", "Mulan", "Black Widow", "Onward" y "Soul" de Pixar aprovechen este escaparate para dar un primer vistazo de sus producciones.