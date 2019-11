¿Los Simpsons llegarán a su final?

La famosa serie Los Simpsons llegará a su final en 2021… al parecer. El compositor del tema principal de la caricatura, Danny Elfman, aseguró que ha escuchado que “ese año sería el último”.

“Por lo que he escuchado, viene el final. No sé los hechos concretamente, pero he escuchado que éste sería su último año”, declaró al sitio Joe.

Los Simpsons tiene 31 temporadas y su primera emisión se dio en 1989. Para sorpresa de sus creadores, tuvo el éxito suficiente para mantenerse al aire.

Pero Elfman, nominado al Oscar por su trabajo en las películas 'Good Will Hunting', 'Men In Black', 'Big Fish' y 'Milk', espera estar equivocado.

“Todo lo que puedo decir, es que estoy asombrado y sorprendido que haya durado tanto como lo hizo. Tuve que darme cuenta que, cuando compuse para Los Simpson, escribí esta loca pieza de música, y esperaba que nadie la recordara, porque realmente no pensé que la serie tuviera oportunidad”, dijo el escritor y músico.

Incluso, señaló que Los Simpsons “era una serie muy rara para la época, por lo que pensé que sólo duraría tres episodios y sería cancelada”.

Lo cierto es que en este 2019, la libertad creativa de Matt Groening todavía da sus frutos: 670 episodios en 31 temporadas.

A la fecha, Groening no se ha pronunciado sobre el presunto final de la serie. Lo que sí se sabe es que la familia amarilla tendrá una nueva película.