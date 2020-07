Los Premios Juventud confirman a 20 artistas para su ceremonia

La entrega de los premios, que tendrá lugar en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino, se trasmitirá el jueves 13 de agosto.

Por: EFE 02:20 PM / 29/07/2020

Univision anunció este miércoles 29 de julio una lista de 20 artistas confirmados para la edición de 2020 de los Premios Juventud, que incluye a nombres como J Balvin y Karol G -precisamente los más nominados en esos galardones- además de CNCO, Natanael Cano, Mau y Ricky y Danna Paola.

La entrega de los premios, que tendrá lugar en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood (Florida, EE UU), se trasmitirá el jueves 13 de agosto con cinco conductores, que incluyen a los artistas Sebastián Yatra y Julissa Calderón, además de los presentadores Ana Patricia Gámez, Borja Voces y Francisca Lachapel, que forman parte de la plantilla de Univision.

Se trata de los primeros premios latinos que se entregan durante la pandemia y entre intensas medidas de seguridad sanitaria.

En un comunicado difundido este miércoles, Univision reveló que entre los números musicales más destacados se encuentra “una versión exclusiva para Premios Juventud del nuevo lanzamiento de The Wailers, la banda de Bob Marley, que enviará un mensaje importante de amor, justicia e inclusión”.

Los acompañarán también en el escenario Cedella y Skip Marley (hija y nieto del legendario rey del reggae), Pedro Capó, Rauw Alejandro, Camilo y Kany García.

Además, habrá un homenaje al dueto urbano puertorriqueño Zion & Lennox, que cumple este año dos décadas de carrera.

Se unirán luego Ally Brooke, Cali y El Dandee, Greeicy, Skip Marley, Mau y Ricky, Ozuna, Rafa Pabón, Pitbull y Alex Rose.

Por su parte, Ricky Martin y Becky G recibirán el premio a Agentes de Cambio por usar su influencia estelar para beneficio de una causa noble.

Entre los detalles que ha adelantado la producción de los Premios Juventud está un número especial de Balvin, quien es el artista más reconocido con 12 nominaciones y el debut juntos en un escenario de Yatra y Danna Paola, quienes interpretarán su éxito “No bailes sola”.

El artista también cantará con sus compatriotas Cali y El Dandee su colaboración “Locura”.

Ozuna interpretará su más reciente sencillo Caramelo, mientras que Pitbull – Mr. Worldwide presentará su éxito I Believe that We Will Win.

La transmisión de Premios Juventud estará antecedida por un programa titulado como PJ Takeover, que contará con la conducción de Migbelis Castellanos y Jomari Goyso, además de la estrella de la música urbana Amara La Negra.