Los Obama y Netflix vuelven a colaborar en un documental sobre Michelle

"Me emociona anunciar que el 6 de mayo Netflix lanzará Becoming, que analiza mi vida y las experiencias que viví durante la gira después de lanzar mis memorias", anunció este lunes la propia Michelle Obama.

Por: EFE 05:30 PM / 27/04/2020

Después de ganar un Óscar por "American Factory", la productora del expresidente estadounidense Barack Obama y su esposa, Michelle, volverá a colaborar con Netflix en un documental que narrará la gira en la que la exprimera dama recorrió EE UU para promocionar sus memorias.



"Me emociona anunciar que el 6 de mayo Netflix lanzará Becoming, una película documental dirigida por Nadia Hallgren que analiza mi vida y las experiencias que viví durante la gira después de lanzar mis memorias", anunció este lunes 27-A la propia Michelle Obama en un comunicado.



De acuerdo con la compañía, la producción seguirá a la exprimera dama en un momento de "profundo cambio" tanto personal como para todo Estados Unidos tras el final del mandato de Barack Obama y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.



"La película ofrece una mirada poco conocida y cercana a su vida, llevando a los espectadores detrás de los escenarios en una gira por 34 ciudades que resaltó el poder de la comunidad y la conexión que resulta de compartir las historias", indicó Netflix.



La memorias de Michelle Obama, publicadas bajo el título de Becoming, fueron el libro de no ficción más vendido del 2018 en Estados Unidos, Alemania, Colombia, Francia, Italia y Reino Unido.



Además, la versión en audio de la publicación ganó un premio Grammy en la categoría de "spoken word" (palabra hablada).



Publicado a finales de 2018, "Becoming" o "Mi Historia" en español, se ha traducido a más de 30 idiomas y ha superado los 10 millones de ejemplares vendidos.



A pesar de su vocación política, el argumento del libro está más centrado en los altibajos cotidianos de su vida que en el brillo de su periodo como celebridad mundial en la Casa Blanca.



Michelle promocionó sus memorias como si fuera una estrella del rock, con charlas en estadios de EE.UU. y el Reino Unido que agotaron entradas y en las que se acompañó sobre el escenario de escritoras como Chimamanda Ngozi Adichie o las actrices Reese Witherspoon y Sarah Jessica Parker.



La directora del documental, Nadia Hallgren, explicó que filmar a Michelle durante la gira fue "difícil" ya que estaba flanqueada en todo momento por agentes del servicio secreto y otras personas que se acercaban rápidamente a ella en cuanto notaban su presencia.



La cinta está producida por la compañía audiovisual Higher Ground Productions, fundada por los Obama y responsable de títulos como Crip Camp y American Factory.