Los Globos de Oro se aplazan hasta finales de febrero de 2021 por la pandemia

Por: EFE 11:09 AM / 22/06/2020

Los Globos de Oro, los premios que anualmente entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), se aplazarán hasta el 28 de febrero de 2021 por el coronavirus.



La gala se celebrará casi dos meses más tarde de lo habitual, organizada tradicionalmente en la primera semana de enero, pero era una de las pocas ceremonias de premios del próximo año que aún no había alterado sus fechas tras los Óscar, Bafta y Spirit al cine independiente.



"Para dar cabida a las producciones de cine y televisión nacionales e internacionales, la HFPA proporcionará más orientación sobre la elegibilidad, el período de votación y el calendario revisado de anuncios de nominaciones en las próximas semanas", indicó la organización en un comunicado.

Por el momento, el movimiento de fechas no ha ido acompañado de nuevos criterios o cambios en el reglamento, como sí hizo la Academia de Hollywood con los Óscar.Con el nuevo calendario de premios, medios especializados en Hollywood señalan que este año el resultado de los Globos de Oro podría influir en las votaciones de los Óscar, ya que no comenzarán hasta el 5 de marzo, una semana después de la primera ceremonia.La HFPA tampoco ha facilitado más detalles sobre cómo será el formato de la gala, que mantiene a Tina Fey y Amy Poehler como presentadoras.Estas dos comediantes saben perfectamente lo que es presentar los Globos de Oro, ya que fueron las maestras de ceremonias de estos premios en tres ocasiones: de 2013 a 2015.Fey y Poehler, que recibieron críticas excelentes por su labor al frente de los Globos de Oro, tomarán así el relevo de Ricky Gervais, también muy popular en su papel de anfitrión con un estilo gamberro y humor muy ácido.Aunque antes habría que conocer cuál será el formato de la primera ceremonia de la temporada, los televisivos Emmy, que mantiene su fecha del 20 de septiembre y a falta de tres meses no han anunciado cómo quieren celebrar lo más destacado de la televisión más allá de que su presentador será Jimmy Kimmel.Al premiar los mejores trabajos en cine y televisión, los cambios que los GLobos de Oro tendrán que hacer a su reglamento no serán tan drásticos como los Óscar, pues en televisión la pandemia apenas ha alterado el circuito de estrenos.Pero en el caso de las películas, el cierre de cines en todo el mundo y la cancelación o retraso de grande estrenos obligará a replantear el calendario.