¿Loki cambiará de género en su nueva serie de TV?

El famoso villano de la saga de Marvel está de regreso, ahora presuntamente en su versión femenina.

Por: Agencias 07:32 AM / 08/03/2020

¡Qué comiencen las travesuras! Loki, la nueva serie de Marvel que será exclusiva de Disney+, ya ha comenzado su rodaje y las primeras fotos desde el set finalmente han llegado a Internet.

El propio Tom Hiddleston aparece en ellas para revelar el nuevo aspecto del villano que por última vez vimos en Avengers: Endgame - 95% y que regresará ahora como protagonista de su propia aventura en solitario a lo largo de varios episodios y --según el portal especializado Tomatazos--quizá con una nueva forma.

Fotos del set de Loki con Tom Hiddleston.

Loki fue una de las primeras series de Marvel en ser confirmadas. Luego de la aparente muerte del hermano de Thor en Avengers: Infinity War - 79%, la secuela de esa película reveló que una versión alterna de él, de otra línea temporal, se había escapado de la custodia de los Vengadores en 2012.

Ese alter ego del villano será el protagonista de este nuevo show, del cual se tienen todavía muy pocos detalles pero que supuestamente tendrá un peso importante en el futuro de la saga. Algo así adelantan estas nuevas imágenes que podrían indicar el cambio de género del personaje.

En las fotos, vemos a Tom Hiddleston con el corte de cabello del personaje, pero en un traje bastante forma y con una placa. También está acompañado de un grupo de soldados u oficiales y están atravesando un terreno lodoso bajo la lluvia.

Lo interesante aquí es que en ese mismo set apareció la actriz Sophia Di Martino, la cual se rumora será Lady Loki y parece usar un traje muy parecido al del personaje.

Cambio de forma

En los cómics, Loki cambia de forma muchas veces y esto obviamente implica su cambio de género. Aunque no es seguro que Di Martino y Hiddleston estén interpretando al mismo personaje, hemos visto la habilidad del hechicero de convertirse en diferentes personas en películas pasadas, quizá para cumplir cualquiera que sea su misión deba alternar entre su versión masculina y femenina a lo largo de la serie. Esto iría acorde con la intención de Marvel de ser más diversa e inclusiva.

Otra posibilidad, que quizá podría ser la más correcta, es que ambos actores interpreten al mismo personaje pero en realidades alternas.

En el teaser de Loki, que se reveló durante el Super Bowl y también adelantaba las series de WandaVision y Falcon and the Winter Soldier, el villano aparecía usando un traje con las iniciales TVA, las cuales referían a la organización Time Variance Authority. Este grupo se encarga de limpiar y, a veces, destruir líneas temporadas demasiado peligrosas.

Realidad alterna

Dados los temas de viajes en el tiempo y entre dimensiones, quizá la TVA use al Loki de Hiddleston para detener a Lady Loki, su versión femenina, en una realidad alterna. ¿Quién mejor para pelear con el Dios de las Travesuras que sí mismo? De momento, y dados los pocos detalles sobre la trama de este show, por el momento esto sólo son especulaciones, pero sería interesante ver a ambas versiones pelear entre sí.

Loki todavía no tiene fecha de estreno, pero se estima que llegue durante la primera mitad de 2021. La primera serie de Marvel en llegar a Disney+ será Falcon and the Winter Soldier este otoño. Será seguida de WandaVision y todavía hay otros tres shows que están confirmados como parte de la expansión de la saga al mundo del streaming.