Lindsay Lohan revela que lanzaría nueva música antes de finales de febrero

Sus singles Rumours, Over y Confessions of a Broken Heart tuvieron un gran éxito comercial.

Por: Agencias 05:06 PM / 19/01/2020

Lindsay Lohan está lista para lanzar nueva música pronto. La actriz de 33 años respondió a la publicación de un usuario de Instagram con la esperanza de obtener nueva música de ella, diciendo que parece que tendrá material nuevo a fines del próximo mes.

El último lanzamiento musical de Lohan llegó con el single de septiembre Xanax, en el que tocó todo lo relacionado con la vida nocturna de Los Ángeles para vivir con ansiedad social.

En mayo, recurrió a las redes sociales con fotos de sí misma trabajando en un estudio de música, y al mes siguiente, firmó un acuerdo con Casablanca Records, una subsidiaria de Republic Records, para revivir su carrera en la música.

La ex estrella infantil ha estado ocupada, ya que en 2019 protagonizó el reality show de MTV Lindsay Lohan Beach Club y se anunció que sería juez en Masked Singer Australia.

En junio compartió una foto de sí misma en una sala de grabaciones, y al mismo tiempo tuiteó que estaba "trabajando duro".

Sus singles Rumours, Over y Confessions of a Broken Heart (Daughter to Father) tuvieron éxito comercial.