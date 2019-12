Leo Colina traerá a Maracaibo su show Borracho no come dulce

Ernestina García

Luego de tres años de ausencia, el cantante y humorista zuliano Leo Colina vuelve a Maracaibo para promocionar su nuevo show Borracho no come dulce.

La cita es para febrero cuando Colina devele sus vivencias en escenario, que han causado furor en las redes sociales.

El zuliano está residenciado en Miami, donde su carrera ha tenido un auge importante.

“En este show les cuento mi vida y eso ha gustado mucho porque en casa somos transparentes y la gente aplaude eso. Estuvimos de gira en Houston, Miami, Dallas, Memphis y fue un éxito total; por eso decidimos traérselo a nuestra gente del Zulia que también merece disfrutar de lo que hacemos con mucho cariño”, manifestó.

Agregó que con su show Borrracho no come dulce prepara una gira por Chile, Perú, Ecuador y Colombia, donde le piden --a gritos-- a través de las redes sociales que lleve las presentaciones.

En cuanto a Mermelada Bunch contó que se reúnen y hasta han dado conciertos en Orlando con gran aceptación por parte del público. Dijo que Mermelada vendrá a Venezuela el próximo año con muchas sorpresas para sus seguidores.

Recordó que el show de la Negra fue el que le abrió las puertas internacionales y terminó de apoderarse con la unión estratégica que hizo con Marko en la novela Pasiones de Instagram, una parodia de las novelas mexicanas que logró cautivar al público.

“Yo hacía de Zoraya Altamirano y lo disfruté mucho, pero la gente gozó más. Ahí tuve la oportunidad de compartir con actores como Franklin Virgüez y Víctor Cámara. Gracias a eso estamos hoy presentándoles este nuevo show”, continuó.

Leo manifestó que, a su regreso a la ciudad, encontró un Maracaibo diferente, con la luz de la gente que le está echando ganas para levantarla y eso lo llena de alegría por lo que con emoción les da a sus habitantes un mensaje de respeto y admiración, porque valientemente se quedaron para cuidar y reconstruir al país.

Leo Colina dijo que partirá el fin de semana a Miami, donde está residenciado con su familia.

El cantante, en su visita a Maracaibo, visitó a la Chinita en su Basílica y le dedicó una serenata gaitera. Le dijo: "Hoy te vine a visitar Mi Chinita!! para agradecerte por todo lo que me has dado. No podía dejar de venir a tu altar en nombre también de mi familia y mis hijos".