Lea qué revela el horóscopo para este viernes 27 de marzo

Por: Carlos Pineda 06:25 AM / 27/03/2020

ARIES 21/03 a 19/04

Ganancias que deberás encaminar adecuadamente, utilizando tu inteligencia y siendo amable con las personas de tu entorno; así conseguirás tus deseos.

TAURO 20/04 a 20/05

Sentirás ganas de vivir experiencias nuevas y diferentes, además, tu alegría parecerá no tener fin y tus relaciones con los demás serán equilibradas.

GÉMINIS 21/05 a 21/06

No tendrás ninguna dificultad en el ámbito del trabajo, no obstante, deberías tratar de no querer siempre imponer tu voluntad a los demás y ser más tolerante.

CÁNCER 22/06 a 23/07

Deberías pensar en cambiar aquellas circunstancias de tu vida que ya no te agraden o que te causen problemas, porque solo así conseguirás tus propósitos.

LEO 23/07 a 22/08

Todas las decisiones que tomes en este día estarán basadas en la lógica más pura, y eso será la clave de tu éxito. No obstante, no deberás caer en la bajeza o todo irá peor.

VIRGO 23/08 a 23/09

Hay posibilidad de algunos cambios en el ámbito del trabajo, algo que quizá te desconcierte un poco ya que lo único que conseguirás será perder el tiempo.

LIBRA 24/09 a 23/10

Los avances que se podrían producir hoy en tu vida serán bien merecidos y el éxito en los negocios será una consecuencia de los riegos que corras.

ESCORPION 24/10 a 22/11

Busca mejorar en tus relaciones con las personas cercanas tenderás a imponer tus puntos de vista, por eso podrías empeorarlas, aprende a ser más tolerante.

SAGITARIO 23/11 a 21/12

Tu vida afectiva se encontrará en un buen día, invita por la noche a salir a tu pareja, promete ser un día muy sensual, y si tú pones de tu parte, lo será todavía más.

CAPRICORNIO 22/12 a 19/01

Cualquier meta que consigas hoy será la consecuencia directa del esfuerzo realizado, porque nada te caerá regalado del cielo, aprendes de los errores.

ACUARIO 20/01 a 18/02

Tensión que te lleve a una mala comunicación o a una comunicación tendente a la agresión, así que sería conveniente que realizaras una actividad física.

PISCIS 19/02 a 20/03

Ten cuidado con los alimentos que ingieras hoy, pueden causarte reacciones alérgicas, si utilizas tu intuición podrás avanzar en cualquier actividad.