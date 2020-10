Lea el horóscopo del 4 al 10 de octubre de 2020

Por: Carlos Pineda 07:24 AM / 04/10/2020

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Tendrás éxito con un trámite legal. Solventas conflicto por dinero y sales muy favorecido. No te dejes llevar por comentarios, escucha tu voz interior. TRABAJO: Tendrás competencia, comprométete con las funciones que te han delegado. AMOR: Disgustos con la familia por situación que te parece injusta. Necesidad de compañía y de amar intensamente. SALUD: Chequeos o exámenes pendientes. CONSEJO: Haz todo por sacar adelante tus proyectos, confía en ti y organiza tu tiempo.

TAURO Abril 21 – Mayo 21

Planificarás un viaje que se ha retrasado en otras oportunidades. Venta de vehículo. Deja las dudas a un lado, recuerda que el que no arriesga no gana. TRABAJO: Evita las complicaciones, céntrate en tu trabajo y no oigas chismes para que no te involucren. AMOR: Estás a la espera de que la otra parte tome la iniciativa, habla claro para que después no vengan los reproches. SALUD: Estrés e insomnio. CONSEJO: No te resistas a los cambios, si las cosas pasan es por algo, nada ocurre por casualidad

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Estarás muy intuitivo, escucha a tu sexto sentido y descifra tus sueños. Una conversación con un viejo amigo te hará ver las dos caras de la moneda. EMPLEO: Hay gente que le gusta ganar indulgencia con escapulario ajeno. Fija posición cuando notes la actitud. AMOR: El amor no se planifica, debes tomar decisiones para construir tu felicidad. SALUD: Dieta y actividad física. CONSEJO: Toma las riendas de tu vida y fortalecerás tu confianza. La dependencia no es sana.

CÁNCER Junio 22 – Julio 23

La suerte te sonríe. Verás las cosas desde otro ángulo y te funcionará. Tienes una gran fortaleza para vencer las dificultades y eso traerá cambios en tu vida. TRABAJO: Te harán una propuesta favorable, aprovéchala. Ten paciencia, tu momento se acerca. AMOR: Tienes una gran necesidad de sentirte amado, pero te pones una pared porque no quieres equivocarte ni sufrir, deja que el amor fluya. SALUD: Visita al oftalmólogo. CONSEJO: El amor no toca a la puerta todos los días, así que tómalo en serio.

LEO Julio 24 - Agosto 23

Pondrás a otros en su lugar. Muchos están comprando vivienda, busca la fórmula para ampliar tus conocimientos. TRABAJO: En espera de una oportunidad, no te quedes de brazos cruzados, AMOR: Todo marcha bien, detalles que refrescan la relación y te harán sentir entusiasmado. SALUD: No levantes cosas pesadas. CONSEJO: controlar el carácter, piensa bien antes de decir las cosas, porque puedes herir a alguien. Respira profundo y piensa que las palabras no pueden recogerse.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 23

Recibirás buenas noticias. Harás un trámite legal con éxito. Es el momento para limar asperezas en lo familiar, es estéril continuar con el conflicto. TRABAJO: oportunidades que dan dividendos, sigue con ese empuje y obtendrás lo que quieres. AMOR: Estás muy sensible, piensa en lo bueno y te aseguro que atraerás una persona que se acople a ti. Los casados deben demostrar su afecto. SALUD: Te hacen falta unas vacaciones. CONSEJO: De nada sirve agobiarte con miles de pensamientos si no actúas.

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

La vida te pondrá una prueba que tiene que ver con lo emocional. No comentes lo que piensas hacer, retomas proyectos. TRABAJO: Se cumple un sueño, tienes que cambiar de actitud, actúa con energía para que veas la recompensa. AMOR: No hay nada que no pueda solucionarse con una conversación siempre con el corazón en la mano. SALUD: Posible operación. CONSEJO: Resalta la importancia de quienes tienes en tu vida y piensa cuántas personas no quisieran tener lo que tú tienes.

ESCORPION Octubre 24 - Noviembre 22

Tendrás una conversación beneficiosa. Recibes una noticia familiar que te impresionará. TRABAJO: Poco a poco escalarás posiciones y te ganarás el respeto en tu empleo. Manéjate bajo los principios del respeto y la humildad. AMOR: Compartir momentos diferentes para refrescar la relación. La rutina es mala consejera en el amor, activa la creatividad. SALUD: Controla los nervios. CONSEJO: Piensa que eres un ser especial, hijo de Dios, y que siempre recibirás su bendición y benevolencia.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

No te quejes por las responsabilidades que te ha tocado asumir. Mantente firme con tus planes, no te dejes llevar por el estrés ni las presiones. TRABAJO: Mucha diplomacia con compañeros de trabajo. Mantener un bajo perfil es lo más conveniente. AMOR: Los solitarios necesitan, afecto y atenciones, se sienten muy solos. Los casados están pasando por un excelente momento de pareja. SALUD: Bienestar. CONSEJO: Busca el contacto con la naturaleza, te alivia el estrés y te aclara pensamientos.

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

Caras vemos, corazones no sabemos. Ten más disciplina con los hijos, antes de que se te escapen de las manos. TRABAJO: Evita provocaciones en tu trabajo, controla de tu carácter. AMOR: vive algo diferente, vuelve a creer en el amor, simplemente date el permiso de vivirlo sin condiciones. Los casados luchan por sacar la relación a flote. SALUD: Dolencias musculares de poca importancia. CONSEJO: Levántate decretando cosas positivas, transmuta pensamientos negativos y ábrete a los cambios.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Reorganizar tu vida, Estás cansado de esperar, lo que más cuesta es lo que más se valora. TRABAJO: Tu sexto sentido te indica que viene un cambio favorable y que tendrás mucho que hacer, el tiempo de Dios es perfecto. AMOR: Tendrás mucha alegría, te sentirás renovado, pero con temores a involucrarte, date el permiso de ser feliz. Los casados están retomando con mucha fe su relación. SALUD: Actividad física para mejorar tu salud. CONSEJO: No te predispongas, piensa en lo diferente y apuesta a ello.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Debes fortalecer tu mente y tomar decisiones para evitar que terceros influyan en tus planes, mantente firme con tus planes. Necesidad de delegar responsabilidades, no puedes encargarte de todo y de todos. TRABAJO: Llegarán nuevas oportunidades que van abren nuevos horizontes. AMOR: Harás una petición especial. Nadie es dueño de la verdad absoluta, da el beneficio de la duda. SALUD: Cuidado con lo excesos. CONSEJO: Tú tienes la sartén por el mango, así que puedes establecer las normas del juego.