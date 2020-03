Lea el horóscopo del 29 de marzo al 4 de abril

Por: Carlos Pineda 06:33 AM / 29/03/2020

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Piensa en positivo y verás cómo empiezan a fluir tus planes. Harás un curso que tiene que ver con medios. TRABAJO: Te sientes más seguro en tu puesto de trabajo. AMOR: Te hace falta más tiempo para compartir con tu pareja. Si dedicarás poco tiempo al amor, procura que sea de calidad. SALUD: Cuidado con problemas hormonales. CONSEJO: Pétalos de girasol, miel, mezcla todo esto, báñate con ese preparado y con jabón de sándalo, y pide para lograr tus metas y afianzar el amor.

TAURO Abril 21 – Mayo 21

Por fin se concreta venta de un inmueble. Sientes que te perturban energías negativas, te recomiendo hacerte una limpieza de chacras. Alguien está pendiente de todo lo que haces. TRABAJO: La inteligencia te ayudará a manejar situaciones de tensión. AMOR: Vívelo a plenitud, haz lo que te indica tu corazón. SALUD: Mucho agotamiento mental, trata de desconectarte y relajarte para conciliar el sueño. CONSEJO: No permitas que situaciones de tu pasado perturben el amor verdadero.

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Estás planificando un proyecto importante en el que no puedes dispersar tus energías. Muchas veces somos felices y no lo sabemos. Decreta cosas positivas y no el aspecto negativo de lo que te ocurre y, si lo ves, míralo como aprendizaje y sigue tu camino. TRABAJO: Haz las cosas con la mejor energía para que te llegue el éxito. AMOR: Nostalgia o tendencia a sentirte solo o inconforme. La verdadera felicidad está en los pequeños detalles. SALUD: Depresiones. CONSEJO: Trata de acercarte a tu familia.

CÁNCER Junio 22 – Julio 23

Verás que el trabajo arduo deja buenos frutos, aléjate de personas envidiosas. Tienes un gran potencial y tú lo sabes, no tienes que demostrárselo a nadie. TRABAJO: Hay alguien que comenta lo que es y lo que no es. Debes estar atento a lo que te rodea porque no hay sinceridad. AMOR: Luchas por el amor verdadero. Muchos querrán casarse, no te apresures en tus decisiones. SALUD: Cuidado con el colesterol o los triglicéridos altos. CONSEJO: Tú no eres víctima de las circunstancias, sencillamente las creas.

LEO Julio 24 - Agosto 23

Es necesario mover las energías que te rodean y decretar lo positivo. Tendrás una conversación con respecto a unos documentos, todo se solucionará para tu bien. TRABAJO: Alguien se va de tu sitio de trabajo y te tocará cubrir sus responsabilidades por un tiempo. AMOR: Manifiéstale a tu pareja lo que te incómoda para que las cosas mejoren. SALUD: Visita sitios que te relajen y te inviten a la reflexión. CONSEJO: A veces te cuesta oír, la verdad no es absoluta, es relativa, busca comprensión.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

Tendrás que asumir nuevos retos en lo profesional. Estarás más perceptivo que nunca, mucha atención a los sueños. Estarás muy pensativo y poco conversador. TRABAJO: No tomes decisiones sin poner las cosas en una balanza, controla tu humor y tu ímpetu. AMOR: Se aconseja conversar largo y tendido con tu pareja para que no quede nada en el aire ni a la imaginación. SALUD: Molestias en las rodillas. CONSEJO: En el amor todo tiene que ser recíproco si se quiere encontrar a la estabilidad.

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Tendrás la energía y el empuje para hacer realidad un proyecto. Cancelas deuda que te tenía preocupado. Cuidado con los comentarios que perjudican la estabilidad emocional de alguien que te rodea. TRABAJO: Cambiarán estrategias para generar un ambiente competitivo, actúa con cautela. AMOR: Antes buscabas la pasión y la entrega, ahora buscas la compañía y la seguridad. SALUD: Preocupación por mantenerte en forma. CONSEJO: Llénate de "buena vibra" y verás el camino más fácil.

ESCORPION Octubre 24 - Noviembre 22

Reflexiona acerca de tu comportamiento. Quieres cambiar de vida; hacerlo es necesario para que te sientas más estable y en armonía. Comienza por terminar lo que hayas dejado a medias. TRABAJO: Muchos querrán incursionar en el terreno del comercio y lo harán con buen pie. AMOR: Sé un poco más delicado al reclamar las cosas, no hagas lo que no te gusta que te hagan. SALUD: Cuida tu dentadura. CONSEJO: Ser solidario trae la buena energía de Dios, así que haz el bien sin mirar a quien.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Te preocuparás por mejorar tu apariencia. Planificas tu agenda para ir al gimnasio y sentirte saludable. Si ves que no puedes hacerte cargo de todo, delega. TRABAJO: Dios quita y pone lo que nos conviene de nuestro camino. AMOR: Por un lado tienes muchas ganas de amar y de ser amado y, por el otro, tienes un gran miedo de entregar tu corazón. SALUD: Debes controlar la ansiedad y los nervios. CONSEJO: No tomes decisiones radicales que puedan desequilibrarte emocionalmente, tú también eres prioridad.

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

Te enteras de algo que te venían ocultando. Encuentras un dinero que dabas por perdido. TRABAJO: No le busques las cinco patas al gato, es mejor esperar que las cosas se calmen para hablar. AMOR: No pierdas tu amor propio por nada ni por nadie para que puedas brindar cosas buenas a tu media naranja. SALUD: Te hace falta socializar, alegrarte la vida. CONSEJO: Te hace falta conocer gente nueva, renovar amistades, te recomiendo hacer alguna actividad donde puedas compartir y sentir.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Te quieres tomar unos días para poner en orden tus ideas, conversar con tu yo interno y estudiar tus necesidades, porque hay algo que te perturba. TRABAJO: Tratarás de invertir un dinero para tener un ingreso extra. Muchos cambiarán de empleo en poco tiempo. AMOR: Cuentas con el apoyo incondicional de alguien especial, pero tendrás que sacrificar el amor por la estabilidad, ¡analízalo! SALUD: Cansancio en los pies. CONSEJO: Controla tu carácter, estarás un poco irritable, evita los conflictos.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Esta semana sentirás una mezcla de desilusión, tendrás que pensar si lo que estás viviendo se acerca a lo que tú quieres. Propicia un cambio de adentro hacia fuera y encontrarás lo que anhelas. TRABAJO: Quieres hacer muchas cosas, no des tantas vueltas, el tiempo es oro. AMOR: Fortalece la confianza en ti mismo porque, de lo contrario, los celos pueden hacer una mala jugada. SALUD: Visita al odontólogo. CONSEJO: Amar es querer desarrollar lo más hermoso que hay dentro de ti.