Lea el horóscopo del 27 de diciembre de 2020 al 2 de enero de 2021

Por: Carlos Pineda 06:41 AM / 27/12/2020

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Tienes en mente muchos proyectos que quisieras poner en orden, hazlo y verás que sí puedes. Compra de vehículo. TRABAJO: Te demostrarás que puedes hacer grandes cosas y que tienes una creatividad increíble. AMOR: Complacencia, sientes más compenetración con tu pareja y eso te tiene muy, pero muy feliz. SALUD: Problemas en la piel CONSEJO: No dejes pasar los momentos y disfrútalos a plenitud porque te vendrá mucho trabajo y te costará un poco distribuir tu tiempo

TAURO Abril 21 – Mayo

Evita discutir, deja que la marea baje y, luego, propicia una conversación serena. Solicitas un crédito. TRABAJO: Bajan las tensiones. Sin darte cuenta eres pieza clave, eso ayudará a que te valoren como lo has esperado. AMOR: Dejas a un lado la predisposición y apostarás al sentimiento. Nuevos romances. SALUD: El estrés hace de las suyas. CONSEJO: La familia es muy importante, el amor de pareja también lo es, estás en el medio de dos amores importantes y será mejor que reine la armonía.

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Debes organizarte y estar más enfocado. Debes estar pendiente de un hermano. Te sientes cansado porque aún no ves los frutos de tanto esfuerzo. TRABAJO: No empeñes tu palabra, mejor habla con honestidad y así quedarás mejor parado. AMOR: Se solucionan ciertos roces que te quitaban el sueño. No te culpes de todo, la responsabilidad es compartida. SALUD: Cuidado con los excesos. CONSEJO: Vive a plenitud y emplea tus energías de forma equitativa para que tengas grandes satisfacciones.

CÁNCER Junio 22 – Julio 23

Pondrás a más de uno en su lugar sientes que te quieren manejar la vida, hazlo de manera sutil. Cobro de una factura importante. Ganarás un dinero extra. TRABAJO: No te quejes, dale gracias a Dios por lo que tienes, piensa en positivo y trázate nuevas metas. AMOR: Predisposición que no te permite ver las virtudes de posibles parejas, no juzgues por adelantado. SALUD: Molestia en una mano. CONSEJO: No te encasilles cuando algo sea difícil, piensa más bien en cómo salir de ello y cuál es el aprendizaje..

LEO Julio 24 - Agosto 23

Alguien de la familia te exige mucho, enséñale que las cosas no se obtienen fácilmente. Reúnes dinero porque quieres viajar a reencontrarte con familiares. TRABAJO: Sin mucha novedad, pero con mucho movimiento, la estabilidad te hace sentir tranquilo. AMOR: Si hay alguna actitud que no te agrada de tu pareja, díselo abiertamente. SALUD: Aumenta el consumo de frutas y agua para mejorar tu peso. CONSEJO: Tienes que centrarte más en tus proyectos para que no se te escapen de las manos.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

Notarás un descenso en tus ingresos, logras solventarlo gracias a otra actividad. Debes estar atento a la salud de tu madre. El decir lo que sientes puede originarte problemas, cuidado con la impulsividad. TRABAJO: Estás luchando por tu consolidación, sientes que tus esfuerzos no son bien valorados. AMOR: La rutina te lleva a descuidar el hogar, busca el equilibrio. SALUD: Molestias en la garganta. CONSEJO: La cresta de la ola estará al alcance, fortalece aún más tus habilidades y destrezas.

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Negociación en puerta. Te conviene aceptar. Te llamarán de un antiguo trabajo, ahora serás tú quien pone las reglas. Compras algo especial. Estás agotado, descansa unos días. TRABAJO: Tienes una propuesta, piénsalo de forma objetiva. Debes actualizar tus conocimientos. AMOR: Si sientes un poco extraña a tu pareja, es el momento de hablar con el corazón en la mano y sin reservas. SALUD: Contracción muscular. CONSEJO: Si estás bien contigo mismo, estarás en armonía con el universo.

ESCORPION Octubre 24 - Noviembre 22

Impulsos positivos generan un buen cambio. Te enteras de un familiar enfermo. Una mujer de la familia te dará sabios consejos. TRABAJO: Algo te hace pensar que el ambiente no es de confiar, no permitas que esto te disperse. AMOR: Recuerdos que te invaden de melancolía, está en tus manos materializarlos. Te hace falta compartir para alejar las tristezas. Báñate con miel y flores blancas. SALUD: Dieta y ejercicio. CONSEJO: Sigue tu sexto sentido, el cual estará muy afinado esta semana.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Solucionaras asunto relacionado con inmueble que tanto habías esperado. Realizaras actividades extra que te originan nueva entrada de dinero. TRABAJO: Se consolida una oportunidad por la cual ha estado trabajando mucho tiempo, aprovéchala. AMOR: El amor está en otras tierras y te causa melancolía, pero te adoran y eso es lo importante. Otros vivirán momentos de idilio. SALUD: Dolores musculares. CONSEJO: Conseguirás compañía estable el día que te reencuentres contigo mismo.

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

Debes pensar y actuar sin perder tiempo, porque, de lo contrario, te ganan la delantera. Estarás angustiado por deudas atrasadas. TRABAJO: Nuevas oportunidades para lucir tus conocimientos, recibirás halagos. Tendrás lo que tanto has anhelado. AMOR: Descubrirás nuevos caminos hacia el corazón de tu amor. Notarás un cambio de actitud favorable que te recargará las pilas. SALUD: Te preocuparás por hacer ejercicios. CONSEJO: No hay malas rachas, tenemos el poder para revertirlas y triunfar.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Limas asperezas con familiar. Preocupación por gastos, trata de equilibrarte un poco. Dedica más tiempo al hogar y a los hijos. La suerte gira a tu favor. Actuarás con diplomacia. Harás una propuesta indecente. TRABAJO: Buena noticia que levantará comentarios. No te preocupes, saldrás airoso. AMOR: No hagas lo que no te gusta que te hagan, debes evitar la competencia. SALUD: Desorden hormonal en el caso de las mujeres. CONSEJO: El mejor aprendizaje es el que se recibe de la vida misma.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Proponte salir de la rutina o de lo que te agobia. No pierdas tu esencia. Tratarás de llevar la fiesta en paz con un miembro de tu familia. Planificas un viaje corto por carretera. TRABAJO: Recibirás una llamada importante que abrirá un nuevo ciclo en tu vida. Los que ya tienen empleo tendrán que ponerse al día ya que hay mucho trabajo atrasado. AMOR: Nueva etapa que te hará madurar, la clave de la convivencia es la tolerancia y el respeto. SALUD: Dolores de cabeza. CONSEJO: El pez muere por la boca, recuérdalo.