Lea el horóscopo del 24 al 30 de mayo

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Estás en búsqueda de tu complemento, no estés ansioso(a) que la vida te sorprenderá gratamente. Alguien que te tiene mucho cariño aparece nuevamente. Diligencias que pueden resultar un poco estresantes. Salidas, encuentros, abrazos, amor que llega para disfrutarlo, ¡bien por ti! SALUD: Pendiente con los pies y el calzado. CONSEJO: Tus sueños serán en su mayoría premonitorios.

TAURO Abril 21 – Mayo 21

Pondrás a más de uno en su lugar porque sientes que te quieren manejar la vida. Es mejor dar la cara que quedar como irresponsable. Cobro de una factura importante. Predisposición que no te permite ver las virtudes de posibles parejas. SALUD: Dolores de cabeza y cervical CONSEJO: No te encasilles cuando algo sea difícil, piensa más bien en cómo salir de ello y cuál es el aprendizaje.

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Preocupaciones por el dinero. Quisieras retroceder el tiempo para cambiar circunstancias que sientes fueron el detonante de conflictos a los que ahora tienes que buscarles solución. Tratarás de comenzar un nuevo ciclo, date el chance de ser feliz. SALUD: Cuidar los nervios. CONSEJO: No permitas que las preocupaciones te desequilibren, trata de manejarlas de forma objetiva.

CÁNCER Junio 22 – Julio 23

Tendrás que ejercer cierta presión para lograr algo con una vivienda, arrópate hasta donde la cobija te alcance. Cuidado con confundir documentos. Necesitas unos días para encontrarte contigo mismo y caer en cuenta de que es lo que realmente llena tus expectativas. Molestia en una muñeca. CONSEJO: Reflexionar a tiempo es lo importante para no errar, aunque hacerlo es de humanos.

LEO Julio 24 - Agosto 23

Organiza tu tiempo. Alguien de la familia te exige mucho cuidado. Reúnes un dinero porque quieres viajar a reencontrarte con familiares. No pienses en venganza o en pagar de la misma manera, reflexiona. Aumenta el consumo de frutas y agua para mejorar tu peso. CONSEJO: Tienes que centrarte más en tus proyectos para que no se te escapen de las manos. Evadir o dispersarse no es la solución.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

Tienes problemas para conciliar el sueño, te recomiendo un baño con infusión de menta, y esencia del arcángel Miguel. Por tres días seguidos acompáñalo con un jabón de coco y prende en tu habitación un incienso del ángel de la guarda antes de dormir. Suben los ánimos, dale importancia a la pareja en tu vida.. CONSEJO: La vida nos pone en el camino a quien nos conviene y quita de él al que no.

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Deberás tener paciencia y aguante, recuerda que los mejores regalos son los espirituales, que llenan el alma y no el bolsillo. Trabaja la humildad y la originalidad, Intentos por lograr la estabilidad. NotarÁs distante a tu pareja, esto ocasionara discusiones. Malestar en el estomago. CONSEJO: Cuando se está en conflicto es necesario analizar donde realmente esta la falla para poder enderezar el panorama.

ESCORPION Octubre 24 - Noviembre 22

Activa cambios para no tener cuentas pendientes en el futuro. No quieras tapar el sol con un dedo, la verdad es la verdad aunque la disfraces. Quieres ser feliz analiza la bases de tu relación y tendrás la respuesta de todo tu presente. Contracción muscular, CONSEJO: No fuerces las barreras, ábrete a los cambios que siempre en algún aspecto son positivos.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Manéjate con cautela y deja el agua correr. Precaución con quien visita tu casa, pueden ser falsas amistades. Planificas un viaje que se puede caer a última hora. Aunque te quieran ver mal no lo lograran. Luchas por mantener tu unión pese a las circunstancias enredadas que sueles vivir. CONSEJO: Tu futuro sentimental lo construyes tú, no lo dejes en manos de terceros porque lo puedes lamentar.

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

Negociación en puerta que te conviene aceptar, te llamarán de un antiguo sitio de trabajo, ahora serás tú quien pone las reglas. No emitas alguna opinión sin estar seguro(a) de que estás haciendo lo correcto. Te hace falta tomar un tiempo para ti. Si sientes un poco extraña a tu pareja busca la comunicación. Trata de descansar. CONSEJO: Si estás bien contigo mismo, estarás en armonía con el universo.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Quieres demostrar que si puedes con un proyecto que estará en tus manos. Te estás jugando el todo por el todo y saldrás vencedor. Practica una actividad que te haga sentir diferente. Tiempo de adaptación con la pareja. Cambias hábitos que afectaban tu salud. CONSEJO: Cuando la vida te sonríe y te da un buen golpe de suerte es cuando más se debe valorar a las personas que tengas al lado.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Impulsos positivos que generan un buen cambio. Te enteras de un familiar enfermo. Sabios consejos que vienen de familiar mujer. Recuerdos que te invaden de melancolía, está en tus manos materializarlos. Te hace falta compartir para alejar las tristezas. Báñate ate con miel y flores blancas Evita las bebidas fuertes esta semana CONSEJO: Sigue tu sexto sentido, en este momento no sabes en quien confiar.